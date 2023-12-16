TRT GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE CANLI! Gönül Dağı 118. bölüm saat kaçta? TRT 1 yayın akışı

Gönül Dağı son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracağa benziyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Veysel kızına bakarken evde yangın çıkmış ve zorlu anlar yaşanmıştı. İşte Gönül Dağı 118. bölüm izle ekranı ve TRT 1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam 118. bölümü ile ekrana gelecek. Taner, Veysel ve Ramazan'ın başından geçen olayların anlatıldığı dizi saat 20.00'de başlayacak.

GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğulları, Muammer'in ölmeden önce vermiş olduğu bir sözü yerine getirmek için çabalar. Selami ile birlikte düğünü sorunsuz bir şekilde bitirmek isteyen Taner ve Ramazan neler yaşayacaktır? Veysel, babasının ölümü yüzünden abisi Kenan'ı suçlamaya devam eder. İkili arasında gerilim devam ederken Veysel ailesiyle evden ayrılır. Aile büyükleri kardeşleri barıştırmak için toplandığında Elif, Muammer'in vasiyetini getirir. Vasiyette ne yazmaktadır? Ciritçi, ikinci kez evladını kaybetmenin acısıyla mağaraya sığınır. Mağarada itikafa giren Ciritçi, rüyasında oğluyla ilgili ne görecektir?

TRT GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE CANLI 118. BÖLÜM!

Taner, Ali sayesinde Selma'nın doğum günü olduğunu öğrenir. Hazırlık için zamanı olmayan Taner'in yardımına yakınları koşar. Taner'in Selma'ya doğum günü sürprizi ne olacaktır? Ramazan'ın kitaplarını basan yayınevi, Ramazan adına bir onur gecesi düzenleyecektir. Ramazan ve ailesi törene gitmek üzere yola koyulurlar. Törende neler yaşanacaktır? Filiz bir araba yarışması olduğunu duyar. Arabası henüz hazır olmadığı için başvurma konusunda kararsız kalsa bile denemek ister. Yarışmayı kim kazanacaktır?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Son Toplayıcılar

06:50 Beni Böyle Sev

09:10 Lingo

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:40 Kod Adı Kırlangıç

14:00 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Teşkilat

04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

05:00 3'te 3

06:00 Kapanış







