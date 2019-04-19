TRT'nin iddialı dizisi Halka, final mi yapıyor?

Güçlü rejisi, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel ve Hazal Subaşı'dan oluşan oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin geniş bir fan kitlesi oluştu.

'Halka'nın sezon sonu ekrana veda edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. ES Film cephesinden gelen haberlere göre, TRT devam etmeme kararı alırsa 'Halka' dijital platformda yayın hayatına devam edecek.

Blutv'den teklif alan proje şu günlerde Netflix'in satın alma ekibinin de yakın markajında.

