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TRT'nin iddialı dizisi Halka, final mi yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

Yusuf Esenkal ve Serdar Öğretici'nin patronu olduğu ES Film imzalı TRT'nin iddialı polisiye dizisi 'Halka' bu sezonun en çok konuşulan işlerinin başında geldi.

TRT'nin iddialı dizisi Halka, final mi yapıyor?

Güçlü rejisi, Nazan Kesal, Ahmet Mümtaz Taylan, Burak Sergen, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım, Hande Erçel ve Hazal Subaşı'dan oluşan oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin geniş bir fan kitlesi oluştu.

'Halka'nın sezon sonu ekrana veda edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. ES Film cephesinden gelen haberlere göre, TRT devam etmeme kararı alırsa 'Halka' dijital platformda yayın hayatına devam edecek.

Blutv'den teklif alan proje şu günlerde Netflix'in satın alma ekibinin de yakın markajında.

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TRT Halka final

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