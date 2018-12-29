TRT'nin Vuslat dizisinde flaş değişiklik!

Vuslat'ın ilk bölümü 7 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak. Es Film imzalı Halka'nın ise 15 Ocak salı günü ekrana gelmesi planlanıyor. Öte yandan güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Vuslat'ta son olarak yönetmen değişikliği yaşandı.

Kadir Doğulu, Devrim Özkan, Ümit Kantarcılar ve Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı dizinin yeni yönetmeni Barış Yöş oldu.

Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla Halis ve Gözde Kaya gibi ünlü isimleri de buluşturan A23 Medya imzalı 'Vuslat', iyi insan olmak için çıkılan aşk yolculuğunun serüvenlerini ve tüm karakterlerin insana ait hallerini İbni Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatacak.

