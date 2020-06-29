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TRT Spor spikeri Deniz Satar sosyal medyanın diline düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 16:35 | Son Güncelleme

TRT Spor spikeri Deniz Satar’ın sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşım olay oldu. Satar'ın Başakşehir-Galatasaray maçını yorumlarken yaptığı kıyafet reklamı sosyal medyada dalga konusu oldu.

TRT Spor spikeri Deniz Satar sosyal medyanın diline düştü. Instagram’dan Başakşehir-Galatasaray maçını yorumlarken yaptığı kıyafet reklamı sosyal medyada gündem oldu.

Dün Başakşehir, Galatasaray’ı sahasında konuk etti. Maç 1-1 berabere biterken, Başakşehirli Edin Visca ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Edin Visca böylece Süper Lig kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı Instagram hesabından yorumlayan Deniz Satar; Visca, Süper Lig kariyerinde ilk kez oyun dışı kalan Visca için "Açıkçası ben de çok yadırgadım bu durumu” dedi.

Satar’ın ardından ünlü bir markanın reklamını yaparak "Bu arada elbisemi sormuşsunuz aşağıya linki bıraktım" demesi ise sosyal medyada dalga konusu oldu.

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