TRT Spor'un duayen spikeri Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti

Abidin Aydoğdu, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir İstanbul Koşuyolu Yeditepe Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

72 yaşında hayatını kaybeden Abidin Aydoğdu, 1972 yılında TRT'de spiker olarak göreve başladı. Aydoğdu, uzun yıllar ekranda maçların heyecanını yansıttı.

Duayen Spor Spikeri, lig karşılaşmalarının yanısıra Dünya kupaları ve Avrupa şampiyonalarında da görev yaptı.

