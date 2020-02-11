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TRT Spor'un duayen spikeri Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.02.2020 13:49 | Son Güncelleme

Türk spor basını usta bir ismini kaybetti... TRT SPOR'un emekli spikerlerinden Abidin Aydoğdu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

TRT Spor'un duayen spikeri Abidin Aydoğdu hayatını kaybetti

Abidin Aydoğdu, rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir İstanbul Koşuyolu Yeditepe Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

72 yaşında hayatını kaybeden Abidin Aydoğdu, 1972 yılında TRT'de spiker olarak göreve başladı. Aydoğdu, uzun yıllar ekranda maçların heyecanını yansıttı.

Duayen Spor Spikeri, lig karşılaşmalarının yanısıra Dünya kupaları ve Avrupa şampiyonalarında da görev yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Abidin Aydoğdu trt spor

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