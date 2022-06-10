İSTANBUL (AA) - TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT'nin 'metaverse'de ön sıralardaki yerini alması ve bu mecrada en güçlü yayın kuruluşlarından biri olması amacıyla Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen 'metaverse' dizayn ve teknoloji şirketleriyle iş birliği gerçekleştirerek tasarım ve teknolojik altyapı çalışmalarına başladık." dedi.

TRT tarafından gerçekleştirilen UNİQ İstanbul düzenlenen, "TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu" başladı.

Gün boyu panellerle devam edecek forumun açılış konuşmasını yapan Sobacı, Türkiye'nin sergilediği yaklaşım ve sürdürdüğü politikalarla dijital dönüşüm ve teknoloji alanında büyük bir ivme kazanıldığını söyledi.

Türkiye'nin 2021'de Küresel İnovasyon Endeksi'nde 10 basamak birden artarak tarihinin en yüksek seviyesine 41. sıraya yerleştiğini aktaran Sobacı, 132 ülkenin yarıştığı Küresel İnovasyon Endeksi'nde Türkiye'nin ilk 50 liginde yer aldığını hatırlattı.

Sobacı, bu yıl ve sonrasındaki dönemde ülke açısından pozitif ilerlemenin artacağı bir süreç olacağına inandığını dile getirerek, "Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz mart ayında ilan ettiği üzere, dijital seferberlik dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu dönemin bir nişanesi olarak, 'Milli Teknoloji, Güçlü Türkiye' vizyonunu hayata geçirmek üzere '2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi' kapsamında iki önemli genelgenin hazırlandığı duyuruldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz teknolojinin altyapısını üretmenin yanında, önce kendimizin, ardından etki alanımızın, nihayetinde de tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini, platformlar kurulmasını sağlamak istiyoruz" sözlerine atıfta bulunan Sobacı, dijital seferberlik döneminin en çok da medya ve yayın alanını kapsayan, teknolojiyle birlikte içeriğin kıymetinin de arttığına işaret eden bir yol haritası olduğunu kaydetti.

- "Hem TRT hem de yayıncılık için önemli bir dönüm noktası"

Sobacı, bu forumun nedeninin de değişim ve dönüşüm süreci içerisinde, dijital seferberliğin yayıncılık alanındaki en büyük çalışmasını hayata geçirme arzusu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şu hususu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki hem TRT hem de yayıncılık tarihi için çok önemli bir dönüm noktasına hep birlikte şahitlik ediyor olacağız, yani TRT Metaverse'nin doğuşuna. Görülen o ki, bireyleri, toplumları, devletleri, politikaları ve bütün bir dünyayı kasıp kavuran bu değişim ve dönüşüm silsilesinde başrolü önümüzdeki dönemde web 3.0 ve blockchain üzerine inşa edilen 'metaverse' alacaktır. Üç boyutlu ve uçtan uca tasarımsal-deneyimsel yapısıyla bir nevi internetin halefi olacak 'metaverse', insanların, nesnelerin, hayallerin dijital temsilciler aracılığıyla yaşayacağı yer olarak tanımlanıyor. 'Metaverse'nin 2030'a kadar 13 trilyon dolarlık bir pazara ulaşması, 2080'e kadar ise dünyadaki en büyük teknoloji pazarı haline gelmesi ve dünyanın yayın, yapım, eğitim, çalışma modellerini kökten dönüştürmesi öngörülüyor. TRT'nin 'metaverse'de ön sıralardaki yerini alması ve bu mecrada en güçlü yayın kuruluşlarından biri olması amacıyla Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen 'metaverse' dizayn ve teknoloji şirketleriyle iş birliği gerçekleştirerek tasarım ve teknolojik altyapı çalışmalarına başladık."

Sobacı, TRT Metavers'te kanal değiştirmenin yerini mekan değiştirmenin alacağı, en sevilen sanatçılarla yan yana olunacağı, haberin kaynağı ile direkt iletişime geçilebilecek bir dünyaya adım atılacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı forumda, Türk ve yabancı katılımcıların yer alacağı "'Metaverse'yi Dizayn Etmek", "İnsanlık 2.0: Sırada Ne Var? 'Metaverse' Bize Ne Vadediyor? İnsanlığı Ne Bekliyor?", "'Metaverse'de Oyunlar ve Start-up'lar İçin Fırsatlar", "'Metaverse'de Medya, Sanat, Moda ve Eğitim" konulu paneller düzenlenecek.

