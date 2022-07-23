TRT'den Endonezyalı gazetecilere eğitim

İSTANBUL (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda (TRT), Endonezya'nın kamu yayıncısı Televisi Republik Indonesia (TVRI) personeline 5 günlük "Muhabir ve Yayıncılık Eğitim Programı" eğitimi verilecek.

İstanbul'da 25 Temmuz'da başlayacak "Muhabir ve Yayıncılık Eğitim Programı" kapsamında Endonezyalı televizyoncular TRT’nin tecrübeli kadrosundan eğitim alacak.

Eğitim programında TRT Dijital Dış Haberler Editörü Pınar Çakırgöz "Habercilikte Tecrübe Paylaşımı", TRT Haber Spikeri Nisa Efendioğlu "Kriz ve Çatışma Bölgelerinde Habercilik ile Temsili ve Asimetrik Savaş Hali Çağında Gazetecilik", TRT World Araştırma Merkezi Müdürü Tarek Cherkaoui "Dezenformasyonla Mücadele", TRT World Dijital Ekip Lideri ve Başyapımcı Emre Ünal "Dijital Dönüşüm Medya Sektörünü Nasıl Etkiliyor?", TRT Kanal ve Projelerinin Dijital Medya Kampanya Sorumlusu Sümeyya Olcay "Medyada Dijital Kampanya Yönetimi", TRT World Dijital ekibinde görev alan Saliha Eren "Haberciler için Sosyal Medya Takip Yöntemleri" konularında eğitim verecek.

Eğitim programının dili İngilizce olacak.

