Trüf mantarı avcısı ‘Radar’ kayboldu

Trüf mantarı avcılığı ve arıcılık işi yapan Fatih Gören, “Radar” isimli köpeği ile Türkiye’nin bazı illerini dolaşıyor. Uşak’a gelen Gören, burada mantar avı yaparken köpeğinin yanından ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini açıkladı.

“KÖPEĞİMİ BULANA 10 KİLO BAL HEDİYE EDECEĞİM”

1 Nisan’da Uşak’a bağlı Sivaslı Karbasan ile Karabedirler mevkisinde köpeğinin kaybolduğunu belirten Gören, yöre sakinlerinden ve yetkililerden yardım istedi. Özel yetiştirdiği köpeğinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden Gören, 4 gündür köpeği aradığını ama bulamadığını anlattı. Arıcılık işi de yaptığını belirten Fatih Gören, “Köpeğimi bulana 10 kilo doğal bal hediye edeceğim. Burada köpeğimi aramaya devam ediyorum. Gören ve bulanların jandarmaya haber vermesini istiyorum” dedi.





