Trump, 2028 Olimpiyatları’na trans sporcuların katılımını önlemek için test yapılacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na trans sporcuların katılımını önlemek amacıyla güçlü testler yapılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği bir imza töreninin ardından trans sporcuların olimpiyatlara katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda mücadele edecek sporculara güçlü testler yapılacağını aktaran Trump, "Test sonuçları uygun çıkmazsa olimpiyatlarda olmayacaklar. ABD, 2028 Olimpiyatları’nda erkeklerin kadınların ödüllerini çalmasına izin vermeyecek" ifadelerini kullandı.

KARARNAME YAYINLAMIŞTI!

ABD Başkanı Trump, daha önce trans sporcuların kadın spor müsabakalarından men edilmesine ilişkin başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

