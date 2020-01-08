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  4. Trump'a kızan Cardi B Amerikan vatandaşlığından çıkmak istiyor!

Trump'a kızan Cardi B Amerikan vatandaşlığından çıkmak istiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini İran ile savaşın eşiğine getirmesine öfkelenen rap şarkıcısı Cardi B, Amerikan vatandaşlığından çıkıp Nijerya vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi.

Trump'a kızan Cardi B Amerikan vatandaşlığından çıkmak istiyor!

Grammy ödüllü ünlü rap şarkıcısı Cardi B, ABD vatandaşı olmaktan rahatsız. ABD ile İran'ın karşılıklı saldırılarla savaşın eşiğine gelmesinden şikayetçi olan 27 yaşındaki şarkıcı, Trump'ı işaret ederek, “Bu adam Amerikalılar’ı tehlike içinde yaşatıyor. Trump'ın bugüne dek yaptığı en aptalca hareket” şeklinde bir tweet attı.

Rap’çi ayrıca “Nijerya vatandaşlığı için başvuruyorum” notunu düştü.

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Cardi B'nin tweet'i Nijeryalı politikacı ve Nijerya Diaspora Komisyonu (NIDCOM) Başkanı Abike Dabiri-Erewa'nın dikkatini çekti.

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Erewa, Cardi B'ye Twitter üzerinden yanıt vererek, “Seni tekrar aramıza kabul etmeyi iple çekiyoruz. Kapılarımız açık kardeşim. Badagry’deki Dönüş Kapısı’ndan bir yürüyüş yapmalısın. İnanılmaz bir deneyim” mesajını yazdı. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Cardi B, Cardi B ınstagram, trump,

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