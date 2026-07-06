Trump'tan Balogun kararı sonrası ilk açıklama! "Evet, Infantino ile görüştüm"

Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının 1 maç ertelenmesiyle ABD Milli Takımı'nın Belçika karşısındaki son 16 mücadelesinde forma giyecek olması büyük yankı uyandırırken, ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

"INFANTINO İLE GÖRÜŞTÜM"

Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü doğrulayarak, amacının yalnızca pozisyonun yeniden değerlendirilmesini istemek olduğunu söyledi. Trump ayrıca, pozisyonun ağır çekimde farklı algılandığını ancak normal hızda izlendiğinde bunun doğal bir ikili mücadele olduğunu ifade etti.

"Yavaş çekim oynatırsanız pozisyonu farklı görürsünüz. Oysa ki, hızlı çekimde pozisyonu izlediğinizde iki adamın çarpıştığı görülüyor. Tam olarak bu oldu. Hakem ise Balogun'a haksız yere kırmızı kart gösterdi. Kaldı ki, hakemin geçmişine bakarsanız oldukça şüpheli. Tartışma yaratmak istemiyorum ama eğer isterseniz de anlatabilirim. Dolayısıyla Balogun'a gösterilen kırmızı kart yüzünden FIFA'dan inceleme talep ettim. Evet, bu doğru."

"FIFA'DAN İNCELEME TALEP ETTİM"

ABD Başkanı, FIFA'ya resmi olarak pozisyonun yeniden incelenmesi talebinde bulunduğunu da açıkladı. Donald Trump, "Balogun'un hareketi kırmızı kartlık değildi. Sadece iki oyuncu birbiriyle mücadele ederken kaza oldu. Geçmişinde şüpheli hareketleri olan bir hakem en iyi oyuncumuza kırmızı kart gösterdi.

Evet, Infantino ile konuştum ve kararın düzeltilmesini istedim. Ben sadece pozisyonun yeniden incelenmesini istedim. Kimseye 'Bunu yapmak zorundasınız' demedim." ifadelerini kullandı.

"INFANTINO ZEKİ VE GÜÇLÜ BİR ADAM"

Trump, açıklamalarının sonunda FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya da övgüde bulunarak, verilen kararın doğru olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Ben spordan çok iyi anlarım. Bu pozisyonda faul yok. Infantino zeki ve güçlü bir adam. Bana göre Balogun'u dışarıda bırakmak, Ronaldo'yu turnuvadan elemek gibi olurdu." dedi.

UEFA'DAN SERT AÇIKLAMA! "BU KARAR ÇİZGİYİ AŞTI..."

UEFA, FIFA'nın Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesine ilişkin bir açıklama yayımladı:

"Folarin Balogun'a gösterilen kırmızı kartın ardından uygulanan bir maçlık cezanın bir yıl süreyle ertelenmesine yönelik karar, kırmızı çizgiyi aştı!

Futbol, diğer tüm sporlar gibi adil, dürüst ve şeffaf olan kurallara dayanır. Bazı kurallar zaman zaman yoruma açık olabilir ancak bu durumda durum böyle değildir.

Kuralların kesinliği, onları güvence altına alanlar tarafından artık garanti edilmediğinde, oyunun bütünlüğü tehdit altına girer ve müsabakanın güvenilirliği tehlikeye atılır! Aynı şekilde, böyle bir karar, devam eden turnuvada bir emsal teşkil eder; bundan sonra benzer durumların da aynı şekilde ele alınması gerekecek ve bu da turnuvanın aleyhine olacaktır.

Futbol, dünyanın en sevilen sporudur çünkü güzel bir oyundur ve her yerde aynı kurallara göre oynandığı için güven uyandırır. Bir turnuva asla münferit bir olay değildir ve söz konusu Dünya Kupası olduğunda, futbolun genelinde olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Böylesine eşi benzeri görülmemiş, anlaşılmaz ve gerekçelendirilemez bir karara karşı şaşkınlığımızı ifade ediyoruz!"

"ŞAŞKINLIKLA KARŞILIYORUZ!"

Belçika Futbol Federasyonu'ndan açıklama:

"FIFA'nın Balogun ile ilgili verdiği kararı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Tüm katılan takımların haklarını korumak, hem bu Dünya Kupası'nda, hem de önümüzdeki turnuvalarda sporumuzdaki adil oyun ilkesi olan Fair Play ilkesini savunmak amacıyla, tüm seçenekleri araştırıyoruz.

ABD maçının sonucu ne olursa olsun, bu yaşananlardan dolayı büyük bir üzüntü duyuyoruz. Adil rekabet için, futbolun çıkarlarını, futbolun fair play ilkesini savunmak amacıyla hukuki mücadelemiz devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Rudi Garcia'da "Dünya Kupası'nda 5 Temmuz'un aslında 1 Nisan olduğunu bilmiyordum. Bu bir 1 Nisan şakası." diyerek sitemde bulunmuştu.

BELÇİKA-ABD KARŞILAŞMASINDA SAHADA!

Folarin Balogun’ın kırmızı kartının ertelenmesi için Beyaz Saray’dan FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya telefon edildiği iddia edilirken, Trump'ın bu iddiaları doğrulaması sonrası ABD'de 1 maçlık kırmızı kart cezası ertelenen Folarin Balogun, son 16 turunda Belçika'ya karşı oynayabilecek.