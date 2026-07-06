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Beşiktaş'tan transfer şov! Alexander Nübel, Salih Özcan ve Doğan Alemdar arka arkaya

Beşiktaş, transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Alexander Nübel, Salih Özcan ve Doğan Alemdar transferlerinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş'tan transfer şov! Alexander Nübel, Salih Özcan ve Doğan Alemdar arka arkaya
Burak Kavuncu
Alexander Nübel

Alexander Nübel

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Beşiktaş, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Siyah-beyazlılar, Alexander Nübel, Salih Özcan ve Doğan Alemdar transferlerinde mutlu sona ulaşırken, yeni sezon öncesi kadrosunu peş peşe yaptığı hamlelerle güçlendirdi.

NÜBEL İÇİN BAYERN İLE EL SIKIŞILDI

Beşiktaş tan transfer şov! Alexander Nübel, Salih Özcan ve Doğan Alemdar arka arkaya 1

Beşiktaş, kaleci transferinde uzun süredir gündeminde yer alan Alexander Nübel için Bayern Münih ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların Alman ekibine toplam 10 milyon euroyu bulan (5+5 milyon euro) bonservis ödeyeceği öğrenilirken, tecrübeli file bekçisiyle 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Nübel'in çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SALİH ÖZCAN DA TAMAM

Beşiktaş tan transfer şov! Alexander Nübel, Salih Özcan ve Doğan Alemdar arka arkaya 2

Orta sahaya önemli bir takviye yapan Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan ile de anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların, deneyimli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı, Salih Özcan'ın ise yıllık 2 milyon euro net maaş kazanacağı belirtildi. Sözleşmenin oyuncuya gönderildiği öğrenildi.

DOĞAN ALEMDAR DA GELİYOR

Beşiktaş tan transfer şov! Alexander Nübel, Salih Özcan ve Doğan Alemdar arka arkaya 3

Siyah-beyazlılar, yerli kaleci rotasyonunu güçlendirmek için Başakşehir'den Doğan Alemdar ile de anlaşma sağladı. Böylece Beşiktaş, kaleci bölgesine iki önemli takviye yaparak yeni sezon öncesinde elini güçlendirmiş oldu.

TRANSFER DÖNEMİNE DAMGA VURDULAR

Beşiktaş tan transfer şov! Alexander Nübel, Salih Özcan ve Doğan Alemdar arka arkaya 4

Peş peşe gelen anlaşmalarla dikkat çeken Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde transferleri resmen açıklaması bekleniyor.

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transfer Salih Özcan Doğan Alemdar bayern munich beşiktaş
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