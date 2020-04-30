Trump'ın eski danışmanı Flynn'ın FBI tarafından yalan beyanda bulunmaya zorlandığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in 2017'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri tarafından yalan beyana zorlandığını gösteren belgelerin ortaya çıktığı iddia edildi.

Washington Post'un haberine göre, Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığından teslim aldığı yeni belgeler, FBI yetkililerinin, 2017 yılındaki görüşme için hazırlanırken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanına cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini gösterdi.

Belgeler, yetkililerin görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği bilinmeyen bir kişinin el yazısı notlarında amaçlarının bir yalanı kışkırtmak olup olmadığını üzerinde düşündüğü görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump göreve başladıktan 4 gün sonra, 24 Ocak 2017'de Flynn ile yapılan görüşmeden önce alınan notlarda, "Amacımız ne? Gerçek mi? Ya da ona yalan söyletmek mi? Böylece onu kovuşturabilir ya da kovdurabilir miyiz?" ifadelerinin yer aldığı dikkati çekti.