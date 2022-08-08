TSB Başkanı Atilla Benli: "Doğal afetlerle mücadelede tek yürek olmalıyız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Küresel ısınmaya ve orman yangınlarına dikkati çekerek, "Üye şirketimizle birlikte sigortalılarımızın ve ülkemizin sigortası, dünyamızın ve yarınlarımızın güvencesi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TSB'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Benli, doğal afetlerle mücadelede tek yürek olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Benli, İzmir, Balıkesir ve Mersin'de çıkan orman yangınları için duyduğu üzüntüyü ifade ederek, söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan herkese minnettar olduklarını söyledi.

Bölge halkına ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Benli, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir hayat, yeşil bir dünya, çocuklarımızın nefes alabileceği gelecek için ilk adımı; sahip olduklarımızın, dünyamızın, doğamızın, ormanlarımızın kıymetini bilmekle atalım.Türkiye Sigorta Birliği olarak 70 üye şirketimizle; sigortalılarımızın ve ülkemizin teminatı, dünyamızın ve yarınlarımızın güvencesi olmayı, felaketlerin üstesinden gelmeyi sürdüreceğiz."

Benli, doğal afetler karşısında birlik olunması gerektiğine vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Hep birlikte daha da fazlasını yapabiliriz. Dünyamızı, bize bahşedilenleri, alın teriyle kazandıklarımızı korumamız gerektiği bilinciyle ve dayanışmayla daha da güçlü olabiliriz. Artan riskler ve değerlenen varlıklarımız, bugün sigortalanmanın önemini bize yeniden hatırlatıyor.

Elimizdekilere sahip çıkmak, onları çoğaltmak için, daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya için kendimizi, sevdiklerimizi, 'tek evimiz' dünyamızı koruyalım. Kaybetmeden harekete geçelim, kıymetlerimizi sigorta ile güvence altına alalım. Çünkü sigorta, kıymet bilmektir."

Yaşanan gelişmelerin ve yapılan araştırmaların doğal afetlerin artacağına işaret ettiğinin altını çizen Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyamızdan, geleceğimizden biz sorumluyuz. Dolular, seller, orman yangınları gibi küresel iklim krizinin yıkıcı etkileri yaşanırken, olan biteni uzaktan izleyebileceğimiz başka bir dünyamız yok. Hiçbirimiz, tek bir canımızı dahi kaybetmeye, 'akciğerlerimiz' ormanlarımızın zarar görmesine, dededen toruna emekle, alın teriyle kazanılmış varlıklarımızı yitirmeye tahammül edemeyiz. Bunun önüne geçmek için temennimiz, küresel ısınma, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında tüm dünyanın omuz omuza vermesi, bu mücadeleyi tek yürek olarak sürdürmesi."

Açıklamada yer verilen AFAD verilerine göre, hortum, şiddetli yağış, dolu ve yangınlar gibi ekstrem olayın en fazla yaşandığı yıl olan 2021 yılında yalnızca Türkiye'de, 107 sel ve su baskını, 66 orman yangını ile 16 kar-tipi, 39 heyelan meydana geldi.

Türkiye'de geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında yaşanan sel ve yangın afetleri nedeniyle sigorta şirketlerine 3 bin 937 hasar ihbarı ulaştı. Türkiye sigorta sektörünün karşıladığı hasar miktarı 510 milyon lira olarak gerçekleşti.

