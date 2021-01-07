TSE de MER Kolejini ‘Temiz Okul’ diyerek belgelendirdi

Gerek akademik gerekse sosyal faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren Manisa Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji, Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu Okul ve Yeşil Bayrak ödüllerinin ardından Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından da Temiz Okul belgesi almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan ‘Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme iş birliği protokolü’ kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla ‘Okulum Temiz’ belgelendirme programı yürürlüğe alınmıştı. MER Koleji olarak Kurucusu Dr. Emre Mermer’in önderliğinde temiz okul olma yolunda tüm çalışmalarını titizlikle yerine getiren okul ‘Okulum temiz’ ödülünü almaya hak kazandı. Okulun Kurucusu ve Yönetim Kurulu adına ‘Okulum Temiz’ belgesi Kurucu Temsilcisi Mehmet Kanca tarafından TSE Ege Bölge Müdürlüğünde yapılan takdimle Bölge Temsilcisi Kürşat Yılmaz’dan aldı.

Modern Eğitimin Rotası (MER Koleji) Kurucusu Dr. Emre Mermer yaptığı açıklamada, “Başta temsilcimiz, kampüs müdürümüz olmak üzere bu zorlu süreçte gayretleriyle her alanda en iyisini yapmaya çalışan ekibimizi kutluyorum. Bu kampüsümüz için bir ilk değil ama pek çok kriteri sağlamak gerektiren çok önemli bir sertifika diye düşünüyorum. Ekibimiz daha önce de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü’ çerçevesinde yürütülen proje kapsamında kampüsümüz MER Koleji belirlenen kriterlerin hepsine uygun olduğundan ‘Beyaz Bayrak’ ödülünü almaya hak kazanmıştı. Yine, Beyaz Bayrak ödülünü almış olma şartı aranan ve Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri ve İşbirliği protokolü çerçevesinde, aile ve çocuk eğitimleri ile sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak çocuk ve ailelerde sağlıklı beslenme, çocuklarda pişmanlık, sağlıklı okul dönemi, sağlık risklerine göre (hiperlipidemi, tiroid hastalıkları, demir yetersizliği, kansızlık) çocuk ve aile beslenmesi programlar ile genç nesillerin sağlıklı nesillerin yetişmesine destek vermek, sağlık risklerini azaltma ve sağlıklı kişiler yetiştirmek için gerekli beslenme eğitimlerinin verildiği kampüsümüz MER Koleji ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifikasını almaya da hak kazanmıştı. Yine uluslararası bir program çerçevesinde Yeşil Bayrak aldık. Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterisi bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir EKO etikettir. Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. MER Koleji olarak Eko okul olma yolunda tüm çalışmalarımızı titizlikle yerine getirdik ve ‘Yeşil Bayrak’ ödülünü almaya hak kazanmıştık. Biz her şeyi akademik başarının yanında sağlıklı nesiller yetişsin diye önemsiyor ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

