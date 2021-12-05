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TSK Ampute Futbol Takımı üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefliyor

05.12.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antrenör Yusuf Yıldız: "İki sefer Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Her seferinde de şampiyonluk kupasını getirdik. Bu genç oyuncularla devam edip üçüncü kupayı getirmek istiyoruz"

BİLAL KAHYAOĞLU - Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, genç sporcularla önce lig ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefliyor.

GMG Kastamonuspor'un İsmail Dikmenli Tesisleri'nde konaklayan Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Kredi Yurtlar Kurumuna ait sahada hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde yaş ortalaması en düşük takımlar arasında yer alan TSK Ampute Futbol Takımı'nda 18 yaş altında 6 sporcu bulunuyor.

Antrenör Yusuf Yıldız, AA muhabirine, kendisinin de 1998 yılında Tunceli'de mayına basma sonucu ampute olduğunu söyledi.

Genç bir takım olduklarını belirten Yıldız, "Amacımız, oyuncular yetiştirip hem camiada bulunmalarını sağlamak hem de milli takıma genç oyuncu yetiştirmek. Geçen yıl ligi 7'nci sırada bitirdik. 13 takım arasında 7'nci olduk. 18 yaş altında 6 sporcum var. Ortaokul ve lise öğrencilerimiz var. Yetenekli çocuklar. Tek eksiğimiz tecrübe. Bu genç oyuncuları iyi seviyelere getirebilirsem müthiş bir ekip oluşturmuş olacağız." dedi.

Kastamonu'daki kamplarının da verimli geçtiğini ifade eden Yıldız, "Genç sporcularla hedefim lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Türk Silahlı Kuvvetleri Ampute Futbol Takımı olarak 2 sefer Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Her seferinde de şampiyonluk kupasını getirdik. Bu genç oyuncularla devam edip üçüncü kupayı getirmek istiyoruz. İnşallah onu da başaracağız." diye konuştu.

Takım kaptanı Hüseyin Türkmen ise aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yaptığını anlattı.

Ampute Futbol Süper Ligi'nin en genç ekibi olduklarına işaret eden Türkmen, "Takımımızın yaş ortalaması 20. Büyük özveriyle mücadele ediyoruz. Buradan milli takıma ne kadar çok oyuncu gönderebilirsek bizim için büyük bir onur." ifadesini kullandı.

13 yaşındaki Tuncay Efe Hankulu ise 4. kattan düşme sonucu ampute olduğunu belirterek, "4 yıldır bu takımda forma giyiyorum. Genç bir takımız. Çok çalışıyoruz, antrenmanlarımıza devam ediyoruz." dedi.

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