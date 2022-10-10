TSKB, "İklime Dair"in 8. sayısında sıcak hava dalgalarının etkilerini ele aldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Ekonomik Araştırmalar, TSKB Yeşil Kuğu Platformu kapsamında yayımladığı "İklime Dair"in 8. sayısında sıcak hava dalgalarının üretim, enerji ve doğal sermaye üzerindeki etkilerini ele alıyor.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, "İklime Dair"in 8. sayısı küresel ısınmanın üretim, enerji ve doğal sermaye üzerindeki etkilerini odağa aldı.

IMF verilerine göre, bu yüzyılda şiddetlenmesi beklenen sıcak hava dalgalarının olumsuz etkilerinin gelişen ülkelerde çok daha fazla yaşanacağına dikkati çeken çalışma, enerji sektörünün aşırı sıcakların neden olduğu artan soğutma ihtiyacının yarattığı ilave talebe yetişememe sorununa işaret ediyor.

Enerjinin, sıcak hava dalgaları neticesinde yaşanan elektrik üretim miktarındaki düşüş nedeniyle de sıcaklardan en olumsuz etkilenen sektörler arasında yer alacağı vurgulanıyor.

Bu yaz yaşanan aşırı sıcakların Çin'in Sichuan bölgesinde hidroelektrik üretim kapasitesinin yarı yarıya düşmesine neden olduğuna değinen çalışmada, sıcak hava dalgalarının Norveç'te hidroelektrik santral rezervuarlarının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilemesine ve elektrik üretiminin İtalya'da yüzde 40, İspanya'da ise yüzde 44 azalmasına neden olduğuna vurgu yapılıyor.

İklime Dair'in "İklim Finansmanı" başlığı altında, AB'de önceki 10 yıl ortalamasının yaklaşık 10 katı seviyesinde seyreden doğal gaz fiyatlarının, enerji sektöründe yeşil dönüşümün sisteme entegrasyonunu hızlandırdığı ortaya konulurken, AB karbon fiyatlarının temmuz ayındaki yaklaşık 100 avro olan zirve seviyesinden gerilediği belirtiliyor.

Sıcak hava dalgalarının doğal sermaye açısından da değerlendirildiği çalışmada, insanlık için hayati öneme sahip tatlı su, ormanlar, toprak, okyanuslar gibi pek çok doğal kaynağın tehdit altında olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan, çalışmada, artan kuraklık ve seller nedeniyle yaşanan tarımsal üretim kaybının olumsuz sonuçlarına da dikkati çekiliyor. Diğer taraftan, orman yangınlarındaki artış nedeniyle yaşanan ormansızlaşma ve deniz suyu sıcaklığındaki artış sonucu yaşanan canlı kaybının, sıcak hava dalgalarının etkileriyle daha hızlı ilerlediğinin altı çiziliyor.

- 1,5oC hedefi için gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliği mücadelesinde aktif yer alması gerekiyor

Dünya Bankası'nın iklim değişikliği üzerine araştırmalarına yer verilen çalışmada, küresel ortalama sıcaklıklarda yaşanacak 1,1oC, 1,5oC ve 2oC'lik artış senaryolarında sıcak hava dalgalarının görülme sıklığının sırasıyla 5, 8,5 ve 14 kat artacağı öngörüsüne yer veriliyor.

Küresel ısınma ile mücadelede gelişmiş ve gelişen ülkeler arasındaki farklı bakış açılarının kasım ayında Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın (COP27) en önemli gündem maddelerinden biri olması beklenirken, çalışmada iklim mücadelesi konusunda söz konusu yaklaşım farklılıkları da ele alınıyor.

Brookings Enstitüsü tarafından yayımlanan "Küresel İklim Gündemini Neden Gelişen Ülkelerin Görüşleri Şekillendirecek" başlıklı rapora istinaden, iklim değişikliğinin gelişen ülkeler üzerindeki etkilerinin daha yıkıcı olduğu, bununla birlikte söz konusu ülkelerin iklim mücadelesine aktif katılım göstermemesi durumunda, gelişmiş ülkelerin küresel ısınmanın 1,5oC ile sınırlı tutulması yönündeki "arzularının" başarıya ulaşma şansının düşük olduğu vurgulanıyor.

Çalışmada, yaklaşan COP27'de bu temelde yaşanabilecek muhtemel anlaşmazlıklara dikkati çekiliyor.

