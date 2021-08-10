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TSKB ve ecording, doğa dostu ve sürdürülebilir iş birliğine imza attı

10.08.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu kapsamda, TSKB’nin kredi kullandırımı yaptığı firmalar adına bir yıl içinde toplam 150 bin tohum topu atışı gerçekleştirilmesi planlanıyor - TSKB Genel Müdürü Ece Börü: - “İklim krizi tüm dünyada ekstrem hava olaylarının ve doğal afetlerin artmasına sebep oldu. Ormansızlaşma da bu afetlerden biri olarak dünyamızın geleceğini tehdit ediyor. Çevresel ve sosyal alanda yenilikçi projelerle iklim krizine karşı çözümün aktif bir parçası olmaya çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal bir girişim olan ecording ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kredi kullandırımı yaptığı firmalar adına, Orman Genel Müdürlüğü’nün belirlediği sahalarda bir yıl içerisinde ecoDrone ile toplam 150 bin tohum topu atışı gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal bir girişim olan ecording ile iş birliğine imza attı.

Bu kapsamda, TSKB’nin kredi kullandırımı yaptığı firmalar adına bir yıl içinde toplam 150 bin tohum topu atışı gerçekleştirilmesi planlanıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) uyumlu her 1 milyon dolar kredi kullanımı için 100 tohum atışı gerçeklemesini hedefleyen TSKB, ecording iş birliğiyle sosyal girişimcilere desteğini de artırmış olacak.

Bu iş birliği ile finans sektöründe yatırım kredilerine endeksli tohum atışı uygulamasını başlatan ilk banka olan TSKB, Orman Genel Müdürlüğü’nün belirlediği sahalarda ağaçlandırmaya ve doğal ekosistemin geliştirilmesine destek verecek.

2008 yılından bu yana karbon-nötr bankacılık yapan TSKB, sürdürülebilirlik yatırımlarına sağladığı destekler sayesinde Türkiye’nin yıllık karbon emisyonunun azaltılmasına 14,4 milyon ton seviyesinde katkıda bulunuyor.

TSKB, 2025 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı kredilerin toplam portföy içindeki ağırlığını yüzde 90 seviyesine ulaştırmayı hedefliyor. Uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleriyle çevresel bilinci artırmayı hedefleyen TSKB, 2007 yılından bu yana www.cevreciyiz.com dijital platformunu desteklerken, 2012 yılından beri de üniversitelerde sürdürülebilirlik atölyeleri düzenliyor.

TSKB geçen yıl kurduğu Yeşil Kuğu Platformu kapsamında ise iklim krizine dikkati çekerek bu yönde bilinçlendirme çalışmaları ve etkin iş birlikleri hedefliyor.

- “Yenilikçi projelerle iklim krizine karşı çözümün aktif bir parçası olmaya çalışıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ece Börü, ecording’in ecoDrone isimli insansız hava araçları ile havadan tohum topu atışı yaparak doğayı koruma önceliğiyle ağaçlandırmaya ve sürdürülebilir çevreye önemli katkılar sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

“İklim krizi tüm dünyada ekstrem hava olaylarının ve doğal afetlerin artmasına sebep oldu. Ormansızlaşma da bu afetlerden biri olarak dünyamızın geleceğini tehdit ediyor. Çevresel ve sosyal alanda yenilikçi projelerle iklim krizine karşı çözümün aktif bir parçası olmaya çalışıyoruz. Üretimin sürdürülebilir dönüşümüne destek olmak kadar doğal kaynaklarımızı korumaya da eşit önem veriyoruz. Son dönemde aynı amaca yönelik inovatif projeler geliştiren sosyal girişimcilerin artmasını da memnuniyetle izliyoruz. Ulaşılması zor arazilerde ecoDrone’lar aracılığıyla tohum topu atışı yapan ecording ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile genç girişimcilere destek vermeyi de projemizin diğer önemli unsuru olarak görüyoruz.”

Son yıllarda dünyada meydana gelen doğal afetler ve salgın gibi olağanüstü gelişmelerin sürdürülebilirlik uygulamalarının önemini artırdığına dikkati çeken Börü, “Bu süreçte başta devletler ve düzenleyici kuruluşlar olmak üzere, şirketlerden finans kurumlarına, hatta bireylere kadar hepimize farklı sorumluluklar düşüyor. İş, ekonomi ve üretim dünyasında ise yol haritalarının doğru belirlenmesi, aksiyon planlarının hızla oluşturulması büyük önem taşıyor. Sürdürülebilirlik ve iklim alanına özel konsantrasyon geliştirmiş bir kalkınma bankası olarak, finansmanın dönüştürücü gücüne bizzat şahit oluyoruz. İklim değişikliği ile mücadele için çözüm üreten ve düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen bankacılık vizyonumuzla ecording ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, yeşil toparlanma yönünde değerli bir adım daha attığımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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