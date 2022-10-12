TSKB’den Net-Sıfır Bankacılık imzası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nin imzacısı oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İklim dostu bankacılık anlayışıyla öne çıkan TSKB, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından kurulan Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nin (Net Zero Banking Alliance-NZBA) imzacısı olarak, global alandaki taahhütlerine bir yenisini daha ekledi.

Banka NZBA ile iş birliği kapsamında, Paris İklim Anlaşması’nın 1.5°C hedefi doğrultusunda 2050'ye kadar kredi ve yatırım portföyünü net sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu hale getirecek. Sürdürülebilir bankacılık yolculuğunda şeffaf, sorumlu ve bilim temelli yönergeleri takip eden TSKB, Net-Sıfır Bankacılık çerçevesine uygun olarak 2030’dan önce hedeflerini belirleyerek, sektörüne örnek olmaya devam edecek.

"Emisyon hesaplamalarımıza karbon yoğun sektörlerdeki kredilerimizi dahil ederek önemli bir aşama kaydettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, Net-Sıfır Bankacılık imzacılığıyla UNEP FI ve TSKB arasında uzun yıllara dayanan hedef birliğini daha da ileri taşımaktan büyük bir mutluluk duyduklarını bildirdi.

İklim değişikliği ile mücadele ve iklim adaptasyonunun en önemli stratejik odak alanlarımız arasında yer aldıklarını belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"UNEP FI platformuna 2009 yılında üye olmamızın ardından, bu önemli inisiyatifin 2019 yılında hayata geçirdiği Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne kurucu imzacı olarak katıldık. 2021 yılında İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (TCFD) çerçevesinde finans sektörünün ilk İklim Riskleri Raporunu yayımladık. Şimdi de iklim risklerinin ölçümünü kredi süreçlerimize entegre ediyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ise tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer alıyor.

SKA bağlantılı kredilerimizin toplam portföy içindeki ağırlığı yüzde 93 seviyesinde. İklim ve çevre bağlantılı SKA’lara katkı sağlayan kredilerimizin payı ise yüzde 61 oranında seyrediyor. Geçen yıl denetimden geçmiş emisyon hesaplamalarımıza karbon yoğun sektörlerdeki kredilerimizi dahil ederek önemli bir aşama kaydettik. Bu projeler finansman yoluyla gerçekleşen emisyonların yaklaşık yüzde 70’ini toplam portföyümüzün ise yüzde 7,5’ini oluşturuyor."

- "İş ortaklarımıza, sistematik bir yaklaşımla karbon emisyonlarını azaltmaları için gereken desteği vermeye hazırız"

Bilgiç, NZBA üyesi olarak küresel iklim kriziyle mücadele yönündeki adımlarını daha da hızlandıracaklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Banka içi operasyonlarımızdan kaynaklı emisyonlarımızı 2008 yılından bu yana sıfırlıyor, tüm yerleşkelerimizde yeşil enerji kullanıyoruz. Şimdi de kredi ve yatırım portföylerimizden kaynaklı emisyonlarımızı 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefiyle uyumlu hale getirmeyi taahhüt ediyoruz. Önümüzdeki 18 ay içinde 2030 hedeflerimizde karbon emisyonu yoğun sektörlere odaklanacağız. Sonraki 36 ay içindeyse tüm sektörler için hedeflerimizi belirleyeceğiz. Her 5 yılda bir güncellenecek ara hedeflerle stratejilerimizi belirleyecek, 2030 ve 2050’ye kararlı adımlarla ilerleyeceğiz.

Dünya olarak kritik bir virajdayız. İklim odaklı somut çözümlere ve iş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kurumlarımızı dönüştürürken paydaşlarımızın dönüşümü için de sorumluluk almalıyız. TSKB olarak, müşterilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımıza, sistematik bir yaklaşımla karbon emisyonlarını azaltmaları için gereken desteği vermeye hazırız."

Verilen bilgiye göre, Net-Sıfır Bankacılık Birliği, 2050'ye kadar kredi ve yatırım portföylerini net sıfır emisyon ile uyumlu hale getirme taahhüdünde bulunan ve bugün itibariyle küresel bankacılık büyüklüğünün yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan 41 ülkeden 119 bankayı Birleşmiş Milletler çatısı altında buluşturuyor.

Birlik, sunduğu global geçerlilikte çerçeve ve yönergeler ışığında, imzacısı olan öncü bankaların karbondan arındırma stratejilerinin etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasına destek veriyor. NZBA ayrıca iklim odaklı hızlandırıcılık sorumluluğuyla Glasgow Financial Alliance for Net Zero'nun bankacılık faaliyetlerine ve Sorumlu Bankacılık Prensipleri'ne liderlik ediyor

