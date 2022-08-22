TSKB’nin İnsan Kaynakları Uygulamalarına Brandon Hall Group’tan iki ödül

İSTANBUL (AA) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Brandon Hall Group'un bu yıl 22'ncisini düzenlediği Excellence Awards kapsamında bir altın ve bir gümüş ödüle layık görüldü.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası bir jüriye sahip ödül programında, “Yetkinlikler ve Beceri Gelişiminde En Çok İlerleme Kaydeden Kurum“ kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi olan TSKB, “Harmanlanmış Öğrenmeyi En İyi Uygulayan Kurum“ kategorisinde ise gümüş ödül aldı.

TSKB bu ödül programında dijital öğrenme ve gelişim kanalı “Geleceğe Ortak Ol” platformu ile K2C Eğitim Danışmanlık iş birliğiyle tasarlanan “Yetkinlik Gelişim“ ve “Liderlik Gelişim“ programlarıyla öne çıktı.

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bağdatlı, insan kaynaklarının çok yönlü gelişimine yönelik yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek, "2020 yılından bu yana iş ortağımız K2C ile yürüttüğümüz dijital öğrenme ve gelişim platformumuz 'Geleceğe Ortak Ol-GOO' ile çalışanlarımızın kişisel öğrenme yolculuklarını destekliyoruz. Bu yolculukta ilk adım olarak tüm çalışanlarımızın üst pozisyonlara hazır olma derecesini ve potansiyellerini bağımsız bir şekilde ölçüyor, güçlü ve gelişime açık yönlerini tespit ediyoruz. Programımızın en etkili özelliği dijital ve yüz yüze eğitimin yanı sıra, danışman geri bildirimi ve bireysel aksiyon planlama gibi farklı öğrenme metotlarını sunması. Ayrıca GOO platformunda, yurt dışından en iyi üniversitelerin ve profesörlerin araştırmalarından hareketle farklı liderlik tipleri ve yetkinliklere ait geniş yelpazede etkileşimli içerikler bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Bağdatlı, dijital platform ile sınıf içi öğrenmeyi harmanlayan programların içeriklerini her gün derinleştirdiklerini vurgulayarak, "Programda aynı zamanda eğlenceli bir rekabet ruhu ve mini ödüllerle eğitim ve gelişime dair motivasyonun sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Öğrenmeyi keyifli bir yolculuk olarak farklı araçlarla çeşitlendirerek tasarlamak ve çalışanlarımızın kaydettikleri gelişime tanıklık etmek bizim için en büyük gurur." değerlendirmesinde bulundu.

