TSKB'ye 109 milyon dolar sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredisi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli 3. sendikasyon kredi anlaşmasına imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, elde ettiği kaynakla Türkiye'de çevre, iklim ve sosyal alanlarda somut katkı sağlamayı hedefleyen TSKB, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma yönünde değer oluşturmaya devam edecek.

25 Temmuz tarihinde imzalanan kredi anlaşması, Avrupa, Amerika, Asya ve Orta Doğu’dan 8 farklı ülkeden, 8 bankanın katılımıyla 109 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Koordinatörlüğünü Commerzbank’ın üstlendiği, Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğünü ise ING Bank NV ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation’ın yaptığı kredinin katılımcıları arasında, ABC International Bank plc, BNP Paribas, Commerzbank, Citibank, NA, ING Bank NV, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation veIntesa Sanpaolo SpA yer alıyor.

17,5 milyon dolar ve 90 milyon avro tutarında iki ayrı dilimde temin edilen sendikasyon kredisinin 367 gün vadesi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, global kalkınma finansmanı kurumları ile güçlü bağları olan ve uluslararası standartlarda değer oluşturma anlayışıyla faaliyet gösteren TSKB'nin, dünyanın seçkin bankaları tarafından desteklenmesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Bilgiç, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli olarak temin ettiğimiz bu yeni kaynağın da ülkemiz ekonomisinde kalıcı değere dönüşmesi için titizlikle çalışacağız. TSKB, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının tümüne doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlayan bir banka. Türk reel sektörüne sunduğumuz iklim, çevre, kadın istihdamı ve sosyal kapsayıcılık temalı kredilerimiz ve nitelikli danışmanlık hizmetlerimizle müşterilerimizin dönüşüm yolculuklarına değer katıyoruz. Bu süreçte firmalarımızın sürdürülebilir kalkınmaya destek yönündeki hızlı gelişimleri ve somut adımları yarattığımız etkiyi daha da büyütüyor.

Önümüzdeki dönemde de iklim kaynaklı risk ve fırsatların yönetimi, karbonsuz ekonomiye geçiş, döngüsel ekonomi, kapsayıcı kalkınma, kadın istihdamı ile teknolojik yatırımlar stratejik önceliklerimiz arasında yer alacak. Kredi olanaklarımızın yanı sıra yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerimizle de müşterilerimizin en yakın iş ortağı olmaya devam edeceğiz. Sendikasyon kredisi katılımcı kurumlarımıza ülkemiz ve Bankamıza gösterdikleri güven için teşekkür ederken iş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyorum."

