TSKB'ye yeni genel müdür yardımcısı atandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Engin Topaloğlu atandı.

TSKB açıklamasına göre, Bilkent Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans, Kadir Has Üniversitesi'nde ise finans ve bankacılık alanında doktora dereceleri bulunan Engin Topaloğlu, 1993 - 1995 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Finans sektöründeki kariyerine İş Bankası'nda Teftiş Kurulu Üyesi olarak başlayan Topaloğlu, aynı kurumda Bütçe ve Planlama Müdürlüğü'nde 2004 yılında müdür yardımcılığı, 2007 yılında da grup müdürlüğü görevlerinde bulundu. Topaloğlu, 2008 yılında kurumsal mimari bölüm müdürlüğü, 2011 yılında Gebze Şubesi müdürlüğü, 2015 yılında bireysel bankacılık pazarlama bölümü müdürlüğü ve 2016 yılında da Londra Şubesi müdürlüğü görevlerine atandı.

Topaloğlu, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, İşNet Telekomünikasyon AŞ, Erişim Müşteri Hizmetleri AŞ ve Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Hayat Emeklilik AŞ'de ise yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini yerine getirdi.

2021 yılı Ağustos ayında ise TSKB'de Teftiş, Risk Yönetimi ve İç Kontrol faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanan Topaloğlu, dünyanın en saygın finans kurumlarından CFA Institute tarafından verilen Chartered Finance Analyst sertifikasını bulunduruyor.

