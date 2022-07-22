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TSYD Ankara Kupası 29 Temmuz'a alındı

22.07.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nda karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'nin karşılaşacağı, 55. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nın 29 Temmuz Cuma gününe alındığı açıklandı.

TSYD'den yapılan açıklamada, organizasyonun tarihinin yayıncı (TRT Spor) kuruluşun yoğun programı nedeniyle değiştiği bildirildi.

Buna göre, "55. TSYD Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası" 29 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği MKE Ankaragücü

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