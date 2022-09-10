TSYD Bursa Voleybol Turnuvası ikinci gün maçlarıyla devam etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Voleybol Turnuvası'nda ikinci gün tamamlandı.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda düzenlenen turnuvada günün ilk maçında GCT Bursa Voleybol İhtisas, Rapid Bucurest'i 25-19, 23-25, 17-25, 25-20 ve 15-11'lik setlerle 3-2 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Develi Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 25-22, 25-23, 25-21'lik setlerle rakibini 3-0 yenen Develi Belediyespor, turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

TSYD Voleybol Turnuvası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.



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