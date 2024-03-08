YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. TSYD İzmir Şubesi'nde başkanlığa Ömer Ergin Karataş seçildi

TSYD İzmir Şubesi'nde başkanlığa Ömer Ergin Karataş seçildi

AA AA
08.03.2024 13:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin olağan genel kurulunda, Ömer Ergin Karataş başkanlığa seçildi.

Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki seçimde Karataş başkanlığındaki tek liste yer aldı.

Toplam 53 üyenin katıldığı kongrede başkanlığa seçilen Karataş'ın yönetim kurulu Ali Korkmaz, Ali Gözeten, Hamza Görkem Türkyılmaz, Abdullah Çelebi, Burak Hakerler ve Caner Tok'tan oluştu.

Başkanlık görevini Ergin Karataş’a devreden Bahri Okumuş, yaptığı konuşmada, kendisi için 12 yıllık bir dönemin sona erdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu salona ikinci kez gelişim. İlkinde İzmir Şube Başkan adayı olarak gelmiştim. Bugün de 12 yıl sonra o başkanlığı artık yeni bir ekibe, daha heyecanlı bir ekibe bırakma ümidiyle geldim. Geride kalan 12 yılda önemli hizmetler yaptığımıza inanıyorum ama tabii ki burada benim ne söylediğim değil, sizlerin ne düşündüğü. Bu süre zarfında tabii ki hatalarımız, eksiklerimiz oldu. Bunlar için hepinizin hoşgörüsünü bekliyorum, kırdıklarımızdan özür diliyorum. Bu süreçte destek veren hem yönetici arkadaşlarıma hem bize rehberlik eden camiamızın büyüklerine teşekkür ediyorum. Benim için daha heyecanlı bir ekibe, daha heyecanlı bir yönetime bu işi bırakma vakti."

Ömer Ergin Karataş da mesleğe başladığından bu yana İzmir'de spor basınının çok zayıfladığını, sayı olarak az kaldıklarını dile getirdi.

Bahri Okumuş'a teşekkür eden Karataş, "Yeni dönemde derneğimizin kuruluşlarla, kurumlarla var olan ilişkilerini daha da geliştirmek istiyoruz. Daha önce yaptığımız devam eden organizasyonlarımızı sürdürmek istiyoruz. Yapamadığımız bir futbol turnuvamızı tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Belki bir hentbol turnuvası yapmak istiyoruz. Üyelerimizle tekrar daha fazla organizasyonda bir araya gelmek istiyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde çıkan yangın sonu olduEvde çıkan yangın sonu oldu
11 suçtan aranan şahıs yakalandı11 suçtan aranan şahıs yakalandı
AFAD’çı kadınlar görevlerinin başındaAFAD’çı kadınlar görevlerinin başında
Anahtar Kelimeler:
seçim TSYD

İzmir Namaz Vakitleri 8 Mart Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:26
Öğle
13:27
İkindi
16:43
Akşam
19:18
Yatsı
20:34

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Cuma

Çiçekli eczanesi
Bornova
Fesleğen eczanesi
Cigli
Aylin eczanesi
Bornova
Ayşen süyece eczanesi
Karsiyaka
Göksel eczanesi
Balcova
Balkan eczanesi
Gaziemir
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.