YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. TSYD üyelerine zatürre aşısı

TSYD üyelerine zatürre aşısı

ADANA HABERLERİ  | 21.08.2020 13:25 | Son Güncelleme

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi, üyelerine zatürre aşısı yapılması konusunda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’yle anlaşma yaptı.Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’yle yaptığı anlaşma üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından da önerilen zatürre aşısını üyelerine Çarşamba gününden itibaren yaptıracak.Öncelik 65 yaş üzeri üyelerin olacak ardından kronik rahatsızlığı olanlar ve diğer üyelere aşıları yapılacak.

TSYD üyelerine zatürre aşısı

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi, üyelerine zatürre aşısı yapılması konusunda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’yle anlaşma yaptı.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’yle yaptığı anlaşma üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından da önerilen zatürre aşısını üyelerine Çarşamba gününden itibaren yaptıracak.
Öncelik 65 yaş üzeri üyelerin olacak ardından kronik rahatsızlığı olanlar ve diğer üyelere aşıları yapılacak. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova’yı ziyaret eden Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, üyelere sağlanan hizmetten dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Yeşim Taşova, Covid-19’a karşı insanların duyarlı olması gerektiğini, maske takmalarının zorunlu olduğunu belirterek, “Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ishal, halsizlik, uzun süren griplere dikkat edilmeli ve bu belirtiler görüldüğünde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hastalığı birlikte yenebilmek için önerilen kurallara uyulmalıdır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:27
Sabah
05:54
Öğle
12:47
İkindi
16:29
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

Adana Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Ataman Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Deva Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
İyilik Eczanesi
Seyhan
Meral Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
Hırsızlık Çetesine Baskın
Hırsızlık Çetesine Baskın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.