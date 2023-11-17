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  4. TTK ustaları, atıl haldeki iş makinesini tamir ederek üretime kazandırdı

TTK ustaları, atıl haldeki iş makinesini tamir ederek üretime kazandırdı

17.11.2023 13:47 | Son Güncelleme:
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi görevlileri, kurumdaki arızalı elektrikli iş makinesini tamirini yaparak ocakta kullanmaya başladı.

Müessesede hidrolik servis şefi Muhammet Akyüz, gazetecilere, TTK Karadon Müessesesi'nde arızalı olduğu için kullanılamayan elektrikli iş makinesini Armutçuk'taki ustaların iki ay süren çalışmayla tamir ettiğini anlattı.

Madende kullanılacak iş makinesinin ocağa götürüldüğünü aktaran Akyüz, "İş makinemiz atıl halde gelmişti. Ustalarımızla tamir ve bakımını yaptık. Uzun yıllar müessesimize hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.

TTK ve Genel Maden İşçileri Sendikası yetkilileri, makinenin geri kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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