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Tuba Büyüküstün: Bir anda karar verdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 09:31 | Son Güncelleme

Oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki akşam sevgilisi Umut Evirgen ve arkadaşları ile birlikte objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Büyüküstün, "Spontane bir gündü aslında. Hep birlikte, bir anda karar verdik" şeklinde konuştu.

Tuba Büyüküstün: Bir anda karar verdik

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Tuba Büyüküstün, önceki akşam sevgilisi Umut Evirgen, yakın arkadaşları Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Birkan Sokullu ile birlikte Suadiye'deki bir mekan çıkışı görüntülendi.

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Çıkışta kendisine sorulan soruları yanıtlayan Büyüküstün, birlikte bir akşam yemeği yediklerini dile getirdi.

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"BİR ANDA KARAR VERDİK"

Oyuncu, "Spontane bir gündü aslında. Hep birlikte, bir anda karar verdik" şeklinde konuştu.

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"BOŞ VAKİTLERİMİ ÇOCUKLARIMA AYIRIYORUM"

Muhabirlerin, "Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?" sorusuna ise Tuba Büyüküstün, "Boş vakitlerimi çocuklarıma ayırıyorum ve onlarla geçiriyorum" şeklinde yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
tuba büyüküstün, Umut Evirgen,

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