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Tuba Büyüküstün'den Ekin Mert Daymaz açıklaması

27.11.2020 15:29 | Son Güncelleme:
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Tuba Büyüküstün'den Ekin Mert Daymaz açıklaması

Tuba Büyüküstün'ün kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Büyüküstün, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, söylentileri yalanladı.

Uzun yıllar aşk yaşadığı Umut Evirgen'le karantina sürecinde yollarını ayıran Tuba Büyüküstün'ün kendisi gibi oyuncu olan Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuba Büyüküstün, iddiaları yalanladı.

38 yaşındaki Tuba Büyüküstün, yayınladığı gönderide şunları söyledi:

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Biliyorum; bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına, 'İlişki' diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz... Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım.

Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerle aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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