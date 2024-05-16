Tuba Büyüküstün'le öpüşme sahneleri çok konuşuldu! Murat Boz'dan itiraf geldi: Beni sinirlendirdi

Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı’nda Tuğba Büyüküstün ve Murat Boz''un öpüşme sahnesi sosyal medyada o dönem çok konuşulmuştu.

Öyle ki dizinin yayınlandığı dönem ikilinin aşk yaşadığı da iddia edildi. Murat Boz ise aylar sonra bu konuda itiraflarıyla gündeme geldi.

Murat Boz Selim Akar'ın programında öpüşme sahneleriyle ilgili gelen yorumları dinledi ve soruları yanıtladı. Şarkıcı Boz "Sevgili miydiniz?" sorusuna "Hiçbir zaman sevgili olmadık Tuba ile. Çok iyi iki arkadaşız dostuz hatta, sırdaşız ama bizim bir sevgili ilişkimiz olmadı" dedi.

"TUBA'DAN DESTEK ALDIM"

Murat Boz öpüşme sahneleriyle ilgili de konuşarak "Ve fakat bu sahneler öyle kolay sahneler değil ama ben orada yönetmenimiz ve Tuba'dan destek aldım. Benim için kolay bir şey değildi. O sahne bir de öyle tek başınıza değilsiniz etrafta set ekibi var. Bu konu gündeme geldiğinde bozuluyor insan müthiş bir iş ve sadece orasının konuşulması beni sinirlendirmişti" itirafında bulundu.







