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  4. Tuba Büyüküstün'le öpüşme sahneleri çok konuşuldu! Murat Boz'dan itiraf geldi: Beni sinirlendirdi

Tuba Büyüküstün'le öpüşme sahneleri çok konuşuldu! Murat Boz'dan itiraf geldi: Beni sinirlendirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.05.2024 13:21
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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz, ‘Zeytin Ağacı’ dizisindeki öpüşme sahneleri ile konuşulmuştu. Aralarında aşk dedikoduları çıkan ikiliden Murat Boz aylar sonra o sahnelerle ilgili konuştu.

Tuba Büyüküstün'le öpüşme sahneleri çok konuşuldu! Murat Boz'dan itiraf geldi: Beni sinirlendirdi

Netflix'te yayınlanan Zeytin Ağacı’nda Tuğba Büyüküstün ve Murat Boz''un öpüşme sahnesi sosyal medyada o dönem çok konuşulmuştu.

Öyle ki dizinin yayınlandığı dönem ikilinin aşk yaşadığı da iddia edildi. Murat Boz ise aylar sonra bu konuda itiraflarıyla gündeme geldi.

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Murat Boz Selim Akar'ın programında öpüşme sahneleriyle ilgili gelen yorumları dinledi ve soruları yanıtladı. Şarkıcı Boz "Sevgili miydiniz?" sorusuna "Hiçbir zaman sevgili olmadık Tuba ile. Çok iyi iki arkadaşız dostuz hatta, sırdaşız ama bizim bir sevgili ilişkimiz olmadı" dedi.

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"TUBA'DAN DESTEK ALDIM"

Murat Boz öpüşme sahneleriyle ilgili de konuşarak "Ve fakat bu sahneler öyle kolay sahneler değil ama ben orada yönetmenimiz ve Tuba'dan destek aldım. Benim için kolay bir şey değildi. O sahne bir de öyle tek başınıza değilsiniz etrafta set ekibi var. Bu konu gündeme geldiğinde bozuluyor insan müthiş bir iş ve sadece orasının konuşulması beni sinirlendirmişti" itirafında bulundu.

Ekran Alıntısı


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Tuba Büyüküstün
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