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Tuba Büyüküstün makyajsız halini paylaştı!

22.08.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sefirin Kızı adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, yeni projesinin çekimleri için Ayvalık’ta bulunuyor. Büyüküstün son olarak makyajsız bir karesini sevenleriyle paylaştı.

Tuba Büyüküstün makyajsız halini paylaştı!

Son olarak Sefirin Kızı adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, yeni projesinin çekimleri için Ayvalık’ta bulunuyor.

Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak'la birlikte Another Self isimli Netflix dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Büyüküstün, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmıştı. Bir süre hastanede de tedavi gören ünlü oyuncu, sağlığına kavuşmasının ardından dizi setine geri döndü.

Çekimlere yeniden başlayan Büyüküstün setten paylaşım yapmaya devam ediyor.

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Güzel oyuncu son olarak makyajsız bir karesini sevenleriyle paylaştı.

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