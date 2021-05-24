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Tuba Büyüküstün o isimle aşk mı yaşıyor?

24.05.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl işletmeci Umut Evirgen'den ayrılan oyuncu Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Tuba Büyüküstün o isimle aşk mı yaşıyor?

Snob Magazin'in haberine göre; son olarak 'Sefirin Kızı'nda rol alan Tuba Büyüküstün, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

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3 AYDIR TAKİPLEŞİYORLAR

Tuba Büyüküstün'ün, danışmanlık ajansı sahibi Erdinç Çatak ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak Instagram'da 3 aydır takipleşiyorlar.

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BODRUM'DA FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Tuba Büyüküstün ve Erdinç Çatak, geçtiğimiz ay Bodrum'da aynı yerde fotoğraf paylaşmışlardı.

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"BİRLİKTE DANS EDEBİLMEK..."

Erdinç Çatak, sosyal medya hesabında Küçük İskender'in, "Anlaşılmak istiyorum... Sevdiğim bir şarkıyı herhangi biriyle paylaşırken aynı duyguları hissetmek arzusu bu. Evet, tıpkı bu. Sese, ahenge kapılırken, kendini müziğin ritmine verirken yanında bir diğerinin olabilmesi; görkemli bir anda birlikte sadeleşebilmek. Birlikte dansedebilmek gibi" sözlerine yer verdi. Büyüküstün'ün bu paylaşımı beğenmesi de gözlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuba Büyüküstün Umut Evirgen
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu sosyetedede kimin eli kimin cebinde beli deyil ne ar kalmış nede haya allah sonumuzu hayır eyliye

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