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  4. Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü partner oldu! Sosyal medya yıkıldı: Yakışırlar

Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü partner oldu! Sosyal medya yıkıldı: Yakışırlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.09.2024 15:22
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Bol ödüllü “Çilingir Sofrası” filminin yönetmeni Ali Kemal Güven’in yeni filminde başrolleri Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü paylaşacak. Sosyal medyada bu haberi duyan fanlardan yorumlar gecikmedi.

Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü partner oldu! Sosyal medya yıkıldı: Yakışırlar

Son olarak Zeytin Ağacı filminde rol alan Tuba Büyüküstün yakışıklı oyuncuyla partner olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu Akın Akınözü ile Mardin'in En Güzel Kızı filminde buluşuyor.

Filmin yönetmen koltuğunda İstanbul Film Festivali, Adana Altın Koza, Ankara Film Festivali ve SİYAD’dan ödül alan Çilingir Sofrası’nın yönetmeni Ali Kemal Güven oturacak. İki star oyuncu “Mardin’in En Güzel Kızı” filminde toksik bir ilişkiye hapsolmuş bir çiftin inişli çıkışlı hikayesini canlandıracaklar.

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Şimdiden merak uyandıran filmin bu yıl sete çıkması planlanıyor. Alt metninde güçlü bir kadının mücadele öyküsünü temel alan film, önce yurt dışındaki önemli film festivallerinde sinema yolculuğuna başlayacak.

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Sosyal medyada ikilinin partner olması gündem oldu. Fanlar "Çok yakışırlar", "Ben güzel ikili" yorumlarında bulundu.

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