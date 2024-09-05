Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü partner oldu! Sosyal medya yıkıldı: Yakışırlar

Son olarak Zeytin Ağacı filminde rol alan Tuba Büyüküstün yakışıklı oyuncuyla partner olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu Akın Akınözü ile Mardin'in En Güzel Kızı filminde buluşuyor.

Filmin yönetmen koltuğunda İstanbul Film Festivali, Adana Altın Koza, Ankara Film Festivali ve SİYAD’dan ödül alan Çilingir Sofrası’nın yönetmeni Ali Kemal Güven oturacak. İki star oyuncu “Mardin’in En Güzel Kızı” filminde toksik bir ilişkiye hapsolmuş bir çiftin inişli çıkışlı hikayesini canlandıracaklar.

Şimdiden merak uyandıran filmin bu yıl sete çıkması planlanıyor. Alt metninde güçlü bir kadının mücadele öyküsünü temel alan film, önce yurt dışındaki önemli film festivallerinde sinema yolculuğuna başlayacak.

Sosyal medyada ikilinin partner olması gündem oldu. Fanlar "Çok yakışırlar", "Ben güzel ikili" yorumlarında bulundu.