TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

"Devlet güvencesiyle alınan tedbirlerle toplumumuzun tüm katmanlarının bu süreci, diğer ülkelere göre daha az hissederek atlatması için gayret edildiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bilimin ve bilim insanlarımızın yol göstericiliği, sağlık çalışanlarımızın özverili gayretleri sayesinde bu zorlu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı umuyoruz."

Şeker, geçmiş dönemde Türkiye'de gerçekleştirilen sağlık yatırımlarının, kapsayıcı sosyal güvenlik sisteminin ne kadar gerekli olduğunun görüldüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğine işaret eden Şeker, dünyanın büyük ekonomilerinin dahi salgının ekonomik, ticari, psikolojik ve sosyolojik olumsuz etkilerini yönetmekte zorlandığını söyledi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilim insanlarının çalışmaları sayesinde gelecek hedeflerine daha da yaklaştığını vurgulayarak, ödül alanları tebrik etti.

Salgının gölgesinde acil çözüm bekleyen sorunlar olduğunu belirten Şeker, küresel ısınma, çevre kirliliği, açlık sorunu, yerlerinden edilmiş mülteciler, ülkeler ve toplumlar arası ekonomik mücadeleler ve çarpıklıklar, internetin birey, aile, toplum ve devlet üzerindeki yıkıcı ve yıpratıcı etkileri gibi krizlerle mücadele edildiğini anlattı.

Şeker, Türkiye'yi temsilen katıldıkları G-20 Zirvesi alt oluşumlarından biri olan Bilim-20'de, bu sorunları ve çözüm yollarını gelişmiş ülkelerin akademileriyle gündemde tutmaya çalıştıklarını aktararak, bu problemlere en duyarlı dünya liderlerinden birisi olması ve bilim insanlarına verdiği destekler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Bilimin ülkeler arası hesaplaşmaların ve acımasız rekabetin bir aracı olarak kullanıldığına dikkati çeken Şeker, "Ülkemizin son dönemde uygulamaya çalıştığı milli ve yerli üretim kapasitemizi artırma çabaları, stratejik alanlara yapılan özel teşvikler gelecek nesillerimizin bağımsızlığı için önemli yatırımlardır. TÜBA olarak bizler insanlığın huzur ve refahını yükseltecek, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak, daha sağlıklı ve güvenli bir toplum için, ulusal bağımsızlığımıza bilimsel çalışmalar ile katkı sunmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.