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TÜBİTAK 60 personel alacak

ANKARA HABERLERİ  | 27.05.2020 02:50 | Son Güncelleme

TÜBİTAK 60 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsünde (İLTAREN) görev yapmak üzere 60 kişi istihdam edecek.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 1'i teknisyen, 59'u araştırmacı olmak üzere 60 personel BİLGEM İLTAREN bünyesinde Ankara'da görev yapacak.

Başvurular, 17 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.

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