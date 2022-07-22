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TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin açılışında konuştu:

22.07.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın son yıllarda gök bilime karşı olan ilgileri bizi çok heyecanlandırıyor ve aynı zamanda sorumluluklarımızı da artırıyor"

TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin açılışında konuştu:

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, gençlerin ve çocukların son yıllarda gök bilime karşı olan ilgilerinin kendilerini çok heyecanlandırdığını ve sorumluluklarını artırdığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Atatürk Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK koordinasyonunda, Erzurum'un Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) Teleskobu'nun bulunduğu Karakaya Tepesi'nde 3 gün sürecek "Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği" başladı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, heyecan verici bir ortamda olduklarını söyledi.

TÜBİTAK'ın 1998'den itibaren düzenli bir şekilde gökyüzü gözlem etkinlikleri düzenlediğini ifade eden Mandal, şöyle konuştu:

"Amacımız aslında geçmişimize gitmek çünkü geçmişimize baktığımız zaman biz astronomide Türk İslam coğrafyasında ilkleri yapanlarız ama arada belli bir boşluğumuz olmuş. O boşluğu şimdi hızlı bir şekilde kapatabilmek için 1998'den itibaren gök bilimcilerle uzay bilimlerine olan heyecan için 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. 2018'e kadar bu etkinliğimiz birazcık daha belki mütevazı bir şekilde katılımcı sayımız 300'leri bulan yaklaşımla Antalya Saklıkent'te, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde gerçekleşiyordu. Daha sonra Sayın Bakan'ımızın 'Bu gerçekten iyi bir etkinlik ama bunu çok daha geniş kitlelere yaymamız gerekiyor.' noktasında talimatları oldu. Takibinde 2019'da sayıyı bine çıkardık."

- "Erzurum, astronomi bilimcilerin merkezi olabilecek bir yer"

Mandal, salgın döneminin yaşandığını hatırlatarak, sonrasında bunu bütün Anadolu'ya yaymak için 2021'de başlattıkları çalışmaları anlattı.

Diyarbakır ve Van'dan sonra bugün de Erzurum'da olduklarını dile getiren Mandal, "Erzurum, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük teleskobuna sahip. Sadece Türkiye açısından değil, bulunduğumuz bölge açısından da gökbilimcilerin ve astronomi bilimcilerin merkezi olabilecek bir yer. Dolayısıyla gözlem şenliğimizi Erzurum'da yapmasak olmazdı. Dolayısıyla bu yıl ki üçüncü durağımız Erzurum. Bugün başlayıp üç gün gerçekleşecek." diye konuştu.

Antalya Saklıkent'te 18-22 Ağustos'ta gözlem şenliğinin dördüncüsünü gerçekleştireceklerini anlatan Mandal, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın son yıllarda gök bilime karşı olan ilgileri bizi çok heyecanlandırıyor ve aynı zamanda sorumluluklarımızı da artırıyor. Buraya geldiğimiz zaman sadece gece gözlem yapmayacağız, Atölye çalışmalarımız ve stantlarda büyük bir heyecan vardı. Çocuklarımız ve ailelerimiz mükemmel bir şekilde 'Gelecek için biz kullanıcı, tüketici ve bağımlı değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten olacağız' noktasında o heyecanlarını gördüm. Onlar açısından da önemli bir deneyim. Gece 04.00'e kadar gözlem şenliklerimizi yapacağız."

Mandal, yarın da konunun uzmanlarının programlar düzenleyeceğini ifade ederek, bu şekilde hem atölye çalışmaları hem de gece gözlem etkinliklerinin yapılacağını vurguladı.

2023'ün gök bilim ve uzay açısından kendileri için çok kıymetli ve heyecanlı bir yıl olacağını söyleyen Mandal, "Çünkü TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleşen iki tane uydumuz, bizim yerli ve milli diye ifade ettiğimiz kendi gözlem uydumuz, aynı zamanda yine 2023'ün ikinci yarısında inşallah haberleşme uydumuz fırlatılmış olacak. 2023 yılı bu anlamda muhteşem. Yine bir uzay yolcumuz 2023'te uzaya gidecek, onun son heyecanları içerisindeyiz. Dolayısıyla 2023, muhteşem bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

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