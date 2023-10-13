YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. TÜBİTAK Başkanı Mandal, Türkiye'nin Ay misyonunu anlattı:

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Türkiye'nin Ay misyonunu anlattı:

13.10.2023 14:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin Ay misyonunun 2026'da sert inişle başlamasının planlandığını söyledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Endüstriyel Sürdürülebilirlik Ana Bilim Dalı Başkanlığınca Şeyh Edebali Kongre Merkezi'nde düzenlenen "1. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı"na katılan Mandal, Türkiye'nin uzayla ilgili çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mandal, savunma sanayisinde üretimde yerlilik oranında yüzde 15'ten yüzde 80'e ulaşılması ve diğer başarıların devamının ancak uzayla mümkün olabileceğini vurguladı.

Her şeyin kontrolünün uzayda olduğunu belirten Mandal, "Şu an Türkiye artık kendi uydusunu yapabilen bir ülke. Şu an dünyanın herhangi bir yerinden, sadece kendi ülkemizde değil, dünyanın herhangi bir yerinden hiç kimseye sormadan fotoğraf çekebiliyoruz. Geçmişte birileri üzerinden bu fotoğrafları çekebiliyorduk." dedi.

Mandal, Türkiye'nin yeni haberleşme uydusu 6A'nın, gelecek yılın başlarında yörüngesine fırlatılmasının planlandığını aktardı.

Eğitim sürecinde olan Türkiye'nin uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in, göreve gittiklerinde 13 deney yapacağını bildiren Mandal, "Bu bir uzay gezisi değil. Yer çekiminin olmadığı alanlarda, sağlıkta, gıdada, malzemede, mühendislik, fiziksel bilimler alanlarında orada deneyler gerçekleştirecekler. Diğeri de Ay misyonumuz, Ay'a araç gönderme. Şu an inşallah 2026 için hedef noktasında; Ay'a sert iniş yapacağız yani kendi aracımızı göndereceğiz. 2028'de de inşallah yumuşak iniş yani oradan geri dönmek üzere olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e değinen Mandal, etkinliğin ilkine 2018'de 20 bin takımın katıldığını söyledi.

Bu sene ise TEKNOFEST'te 330 bin takımın, 1 milyon öğrencinin yer aldığını dile getiren Mandal, şunları kaydetti:

"Yani Türkiye'deki 1 milyon öğrenci diyor ki 'Ben teknolojiyi kullanan değil, bağımlısı olan değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten bireyler olacağım.' 2018'de ilk gelen o gençlerimizi hatırlıyorum. Teknolojiyi tanımaya, görmeye, dokunmaya çalışıyorlardı hatta çekiniyorlardı. Şimdi ise geldikleri zaman o kadar öz güven yüksek ki söyledikleri şey şu, sadece bugünün var olan İHA, SİHA, uydularımızı ve teknolojimizi 'Ben de yaparım.' demiyor, 'Bundan daha iyisini yapacağım.' diyor. Önemli olan bu. Sadece bugünü takip etme değil, 'Bunu yapanlar Türkiye'nin mühendisleri, araştırmacılarıysa, ben bunun daha iyisini yapmaya adayım.' diyor. Bu 5 yıllık bir dönüşüm."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 50. yılında mezarı başında anıldı"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 50. yılında mezarı başında anıldı
Manisa’da hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındıManisa’da hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Denizli’nin dev kitap fuarı 6. kez kapılarını açtıDenizli’nin dev kitap fuarı 6. kez kapılarını açtı
Anahtar Kelimeler:
uzay TÜBİTAK teknoloji

Bilecik Namaz Vakitleri 13 Ekim Cuma

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
12:51
İkindi
15:59
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Bilecik Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Cuma

Cebeci eczanesi
Golpazari
Hayat eczanesi
Pazaryeri
Ufuk eczanesi
Merkez
Kardeşler eczanesi
Sogut
Melek eczanesi
Bozuyuk
Arslan eczanesi
Osmaneli
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.