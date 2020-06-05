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TÜBİTAK, ESOGÜ - TUSAŞ işbirliğine onay verdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 05.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

TÜBİTAK’ın üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla başlattığı Sanayi Doktora Programının sonuçları belli oldu.

TÜBİTAK, ESOGÜ - TUSAŞ işbirliğine onay verdi

TÜBİTAK’ın üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla başlattığı Sanayi Doktora Programının sonuçları belli oldu. Projesi kabul edilen 47 üniversite arasına giren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. ile ortak proje üretecek.
Eskişehir Osmangazi, Türk Havacılık Uzay Sanayii işbirliği projesini Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Kaplanoğlu yürütecek. Üniversite sanayi işbirliği modeli kapsamında havacılık ve uzay sanayinde motor ve motor parçaları üreten, bakımını yapan ve satışını gerçekleştiren TUSAŞ’ın ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırmalar yapılacak, proje yönetim süreçleri incelenecek. Bu kapsamda belirlenen tez konularını yürütecek başarılı bursiyerler TEI motor projelerinde istihdam edilecek.
Yüksek nitelikli iş gücünün sanayi ile bütünleşmesini amaçlayan 2244 Sanayi-Doktora Programının sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı video konferans toplantısında açıklanmıştı. Varank 47 üniversitenin 147 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 işbirliği projesinin destekleneceğini, 645 doktora öğrencisine aylık 4 bin 500 TL burs desteği, yurtdışı eğitim imkânı ve mezuniyet sonrası 3 yıl istihdam olanağı sağlanacağını duyurmuştu.

TÜBİTAK, ESOGÜ - TUSAŞ işbirliğine onay verdi

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