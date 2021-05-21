YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. TÜBİTAK, Karadeniz Teknik Üniversitesinden 30 lisans öğrencisine proje desteği sağladı

TÜBİTAK, Karadeniz Teknik Üniversitesinden 30 lisans öğrencisine proje desteği sağladı

21.05.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜBİTAK, Karadeniz Teknik Üniversitesinden 30 lisans öğrencisine proje desteği sağladı

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) 30 lisans öğrencisi, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Rektörlüğün yazılı açıklamasında, TÜBİTAK'ın destekleme programıyla, lisans öğrencilerinin projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

KTÜ'de öğrenim gören 45 lisans öğrencisinin hazırladıkları projelerle programa başvurduğu bildirilen açıklamada, tarih, tıp, sosyoloji, İngiliz dili ve edebiyatı, eczacılık, metalurji ve malzeme, elektrik-elektronik ile yazılım mühendislikleri alanlarındaki 30 öğrencinin projesinin desteklenmeye hak kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, programla öğrencilere, 12 aylık süreyle projelerin gerektirdiği makine, teçhizat, sarf malzemesi, seyahat ve hizmet alımı gibi giderler için 4 bin lira hibe desteği sağlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Orta ve Doğu Karadeniz'de "tam kapanma" sessizliği sürüyorOrta ve Doğu Karadeniz'de "tam kapanma" sessizliği sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
03:01
Sabah
04:51
Öğle
12:23
İkindi
16:20
Akşam
19:44
Yatsı
21:26

Trabzon Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

Doğa Eczanesi
Ortahisar
Doğa Eczanesi
Ortahisar
Doğa Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.