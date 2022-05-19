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TÜBİTAK, Nişantaşı Üniversitesi’nin 24 projesini kabul etti

19.05.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Levent Uysal: - "Kurulduğumuz günden bu yana bilimsel çalışmalara önem vererek eğitim kalitemizi her geçen gün yükseltiyoruz. Aldığımız güzel sonuçlar bizleri mutlu ediyor"

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi’nin toplam 24 projesi TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programlarına kabul edildi.

Nişantaşı Üniversitesi açıklamasına göre, TUBİTAK’ın üniversite öğrencileri için açtığı proje çağrısına başvuran Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, bilimsel anlamda büyük başarı elde etti. TÜBİTAK, Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinin 24 projesini kabul ederek destekleme kararı aldı.

Bu kapsamda, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencilerinin 9 projesi kabul edilirken, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nden 4, Tıp Fakültesi’nden 3, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden 2, Sağlık Bilimleri ve Yüksekokulu’ndan 2 ve Meslek Yüksekokulu’ndan da 2 proje 2209-A programından desteklenmeye hak kazandı.

2209-B kategorisinden hak kazananlar ise Sağlık Bilimleri ve Yüksekokulu’ndan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’dan ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden Mekatronik mühendisliği bölümünden 2 proje desteklenmeye hak kazandı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Dr. Levent Uysal, öğrencilerin elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirterek, "Kurulduğumuz günden bu yana bilimsel çalışmalara önem vererek eğitim kalitemizi her geçen gün yükseltiyoruz. Aldığımız güzel sonuçlar bizleri mutlu ediyor." ifadelerini kullandı

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise Nişantaşı Üniversitesi’nin öğrencileri geleceğe hazırlama konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Okulumuzda üreten, gelişen ve geleceğe güvenle bakan insanlar yetiştiriyoruz. Bilime olan inancımızın yansıması olan başarıları dolayısıyla öğrencilerimi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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