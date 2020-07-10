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TÜBİTAK’ın yarışmasında Samsun’a üçüncülük

SAMSUN HABERLERİ  | 10.07.2020 22:51 | Son Güncelleme

TÜBİTAK 51.

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye finaline kalan Samsun üçüncü oldu.
Final yarışmasında 216 proje birbiriyle yarıştı. 11’i birincilik, 22’si ikincilik, 36’sı üçüncülük ve 36’sı teşvik olmak üzere toplam 105 projeye ödüllendirildi. Türkiye finaline 8 proje ile katılan Samsun finalde 5 ödül alarak en çok ödül alan üçüncü il oldu.
Yarışmada “Yaşayarak Öğreniyorum” projesi ile coğrafya alanında üçüncülük ödülü, “Dede Korkut Gelir mi?” projesi ile Türk Dili ve Edebiyatı alanında üçüncülük ödülü, “Sıfatların Eşdizim Sözlüğü” projesi ile Türk Dili ve Edebiyatı alanında üçüncülük ödülü, “Heusler Tipi Alaşımların Jeotermal Enerji Üretiminde Kullanımı” projesi ile fizik alanında teşvik ödülü, “Tamsayıların Üçgensel ve Karesel Sayıların Farkı Olarak Yazılımı” projesi ile matematik alanında teşvik ödülü kazanıldı.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı büyük bir özveri ile yarışmaya katılım sağlayan, Türkiye finaline kalan ve derece alan tüm okulları, idarecilerini, öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik ederek, başarılar diledi.

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