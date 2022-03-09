TÜDKİYEB Başkanı Çelik, atıl arazilerdeki yatırım konularına yem bitkilerinin de dahil edilmesini istedi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazilerdeki hibe verilecek yatırım konularına yem bitkilerinin de dahil edilmesini talep etti.

Çelik, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi kararından memnun olduklarını, hibe oranlarının proje bedelinin en fazla yüzde 75'i kadar olmasının uygulamayı cazip hale getireceğini belirten Çelik, tüm çiftçi ve yatırımcıları bu konuda seferber olmaya çağırdı.

Yatırım konularına yem bitkileri üretiminin de alınması isteyen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu karar kapsamında boş bırakılmak suretiyle atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazilerin tarımsal üretime kazandırılması ve iklim değişikliklerini de dikkate alarak uygun çeşitlerde hububat, baklagil ve ayçiçeği başta olmak üzere yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin gerçekleştirilmesi şüphesiz tarımımıza önemli bir ivme kazandıracak. Ancak küçükbaş hayvan yetiştiricileri olarak yatırım konuları içine yem bitkileri ekiminin de ilave edilmesini, sektörümüz adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Vahit Kirişci'den talep ediyoruz. Yem bitkileri ekimiyle kaba yem açığımızın kapatılması ayrıca da hayvancılığın en büyük gider kalemlerinden olan yem maliyetlerinin düşürülmesinin sektörümüze olumlu yansıyacağını düşünüyor ve talebimizin değerlendirilmesini bekliyoruz."

