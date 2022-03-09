YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TÜDKİYEB Başkanı Çelik, atıl arazilerdeki yatırım konularına yem bitkilerinin de dahil edilmesini istedi

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, atıl arazilerdeki yatırım konularına yem bitkilerinin de dahil edilmesini istedi

09.03.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, atıl arazilerdeki yatırım konularına yem bitkilerinin de dahil edilmesini istedi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazilerdeki hibe verilecek yatırım konularına yem bitkilerinin de dahil edilmesini talep etti.

Çelik, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi kararından memnun olduklarını, hibe oranlarının proje bedelinin en fazla yüzde 75'i kadar olmasının uygulamayı cazip hale getireceğini belirten Çelik, tüm çiftçi ve yatırımcıları bu konuda seferber olmaya çağırdı.

Yatırım konularına yem bitkileri üretiminin de alınması isteyen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu karar kapsamında boş bırakılmak suretiyle atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazilerin tarımsal üretime kazandırılması ve iklim değişikliklerini de dikkate alarak uygun çeşitlerde hububat, baklagil ve ayçiçeği başta olmak üzere yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin gerçekleştirilmesi şüphesiz tarımımıza önemli bir ivme kazandıracak. Ancak küçükbaş hayvan yetiştiricileri olarak yatırım konuları içine yem bitkileri ekiminin de ilave edilmesini, sektörümüz adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Vahit Kirişci'den talep ediyoruz. Yem bitkileri ekimiyle kaba yem açığımızın kapatılması ayrıca da hayvancılığın en büyük gider kalemlerinden olan yem maliyetlerinin düşürülmesinin sektörümüze olumlu yansıyacağını düşünüyor ve talebimizin değerlendirilmesini bekliyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadınBu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın
Kağıthane'de kuyumcu soygunuKağıthane'de kuyumcu soygunu
Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandıMalatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Ankara Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:03
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:55
Yatsı
20:13
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez...

"Bilmeyen cahil çok" dedi ve ekledi: İç çamaşırı giyilmez...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.