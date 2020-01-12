TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Ormanın sigortası koyun ve keçidir"

MUHAMMET EMİN HORUZ - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, koyun ve keçilerin zararlı otları yiyerek ormanı koruduklarını belirterek, "Ormanın sigortası koyun ve keçidir. Yaşlı ormanlara koyun ve keçinin girmesi bir başına temizlik operasyonudur." dedi.

Çelik, koyun ve keçilerin özellikle yaşlı ormanlarda otlatılmasının faydaları üzerine AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Koyunun ve keçinin girmediği orman alanlarında en küçük kıvılcımın bile çok büyük yangınlara yol açabildiğini, küçükbaş hayvanların ormanlardaki yabani otları yiyerek olası yangınları önlediklerini anlatan Çelik, "Bu açıdan bakıldığında ormanın sigortası koyun ve keçidir. Yaşlı ormanlara koyun ve keçinin girmesi bir başına temizlik operasyonudur." diye konuştu.

Yaşlı ormanların koyun ve keçilerin otlatılmasına açılmasının hem orman kendisi hem de küçükbaş hayvancılık sektörü açısından yararına işaret eden Çelik, bu hayvanların ormanın düşmanı değil, dostu olduklarını ifade etti.