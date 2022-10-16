TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'ten "16 Ekim Dünya Gıda Günü" mesajı:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, gıda israfının önüne geçmek için yeni acil eylem planlarına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Çelik, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, gıdanın, hayatı sürdürebilmenin en önemli yolu olduğunu belirterek, gıdasız bir gelecek düşünülemeyeceğini vurguladı.

Dünyada yaşanan iklim değişikliği, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ile ülkelerin gıda güvencesini sağlamaya yönelik uyguladığı korumacı politikaların gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Çelik, gıda israfının önüne geçilmesi gerektiğine işaret etti.

Çelik, Birleşmiş Milletlerin raporuna göre dünyada 811 milyon kişinin yani her 9 kişiden 1'inin açlık çektiğini, yoksul insan sayısının da 800 milyon civarında olduğunu ifade etti.

Dünyada yılda 1,3 milyar ton, Türkiye'de ise bir yılda 7,7 milyon ton gıdanın israf edildiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizde her gün 6 milyon ekmeğin çöpe gitmesi vicdanları sızlatan acı bir gerçektir. Dünyada milyonlarca insan açlık çekerken gıdaların ölçüsüzce kullanılarak çöpe gitmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Dolayısıyla gıdayı israf eden iflas eder. Gıda israfının önüne geçmek için yeni acil eylem planlarına ihtiyaç var. Sadece gıda israfıyla sınırlı olmayıp hayatımızın her alanında yaptığımız israf bizi iflasa götürür. Onun için, dinimizce de haram olan, israftan kaçınmamız geleceğimiz adına son derece önem arz etmektedir."

Çelik, dünya nüfusunu beslemek için mevcut tüketime göre gıda üretiminin yüzde 70 artırılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak gıda üretiminin artırılması tek başına bir şey ifade etmiyor. Gıda israfının da önlenmesi veya en aza indirilmesi, üretimin artırılması kadar önem kazanmaktadır. Dolayısıyla ülkemiz için söylemek gerekirse Tarım ve Orman Bakanlığımız ile FAO arasında gıda israfının önüne geçmek adına hazırlanmış bir 'Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı' bulunmakla birlikte gıda israfının boyutu düşünülerek yeni acil eylem planlarının devreye sokulması gerekmektedir. İnsanların sağlıklı gıdaya erişerek beslendiği, açlığın olmadığı bir dünya temennisiyle 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nü kutluyorum."

