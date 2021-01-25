YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Tüfekle değil ekmek dağlara çıktılar

Tüfekle değil ekmek dağlara çıktılar

25.01.2021 11:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bir grup esnaf yağan kar nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya ekmek, buğday ve arpa bıraktı.Sivas’ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı tüm Sivas’ın karla kaplanasına neden oldu.

Sivas’ta bir grup esnaf yağan kar nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya ekmek, buğday ve arpa bıraktı.
Sivas’ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı tüm Sivas’ın karla kaplanasına neden oldu. Yağar kar yaban hayvanlarının ve kuşların doğada yem bulmasını güçleştirdi. Bu nedenle Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir gurup esnaf doğaya ekmek, buğday ve arpa bıraktı. Bilinçsiz avlanmaya da dikkat çeken esnaflar, “tüfekle değil ekmekle doğaya çıkın” çağrısında bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor Mesleğini bırakıp bu işe girdi! Tanesini 70 bin TL'den satıyor
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

Sivas Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:39
Öğle
12:49
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:11

Sivas Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Duman Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Tuğut Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Yıldız Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Yıldız Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Yıldız Dağı'nın zirvesindeki yıpranan bayrağı dağcılar değiştirdi

Yıldız Dağı'nın zirvesindeki yıpranan bayrağı dağcılar değiştirdi

Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Kısmen donan Kızılırmak kıyısındaki kırağı tutan ağaçlarla göz kamaştırıyor

Kısmen donan Kızılırmak kıyısındaki kırağı tutan ağaçlarla göz kamaştırıyor

Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri devam ediyor

Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri devam ediyor

Köpek ameliyatlarına belediye başkanı da giriyor

Köpek ameliyatlarına belediye başkanı da giriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.