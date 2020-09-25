YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Tugay Kaan Numanoğlu 145 maçına çıkacak

Tugay Kaan Numanoğlu 145 maçına çıkacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 25.09.2020 15:40 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor ile B.B.Erzurumspor arasındaki maçı yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu 145.

Tugay Kaan Numanoğlu 145 maçına çıkacak

Hes Kablo Kayserispor ile B.B.Erzurumspor arasındaki maçı yönetecek olan Tugay Kaan Numanoğlu 145. maçına çıkacak.
Yalova Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Tugay Kaan Numanoğlu, yarın Kayseri’de oynanacak Hes Kablo Kayserispor-B.B.Erzurumspor maçında düdük çalacak. 35 yaşındaki hakem, bugüne kadar 144 profesyonel maça çıktı. Bu maçlarda 60 kez ev sahibi 46 kez deplasman takımı kazandı. 38 maç da berabere bitti. 35 yaşındaki hakem 665 kez sarı kart çıkarırken 48 kez de kırmızı kart gösterdi.
Tugay Kaan Numanoğlu, bugüne kadar 2 kez Kayserispor’un 5 kez de Erzurumspor’un maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Kayserispor 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederken Erzurumspor ise 3 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi aldı. Yalova Bölgesi hakemi, ilk kez iki takım arasında oynanacak bir maçta düdük çalacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu

Kayseri Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:22
Öğle
12:35
İkindi
15:58
Akşam
18:38
Yatsı
19:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Serçeönü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.