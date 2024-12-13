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Tugay Kerimoğlu, canlı yayında Galatasaray'lı futbolcuya çok sinirlendi! "Derhal gönderin" dedi ve...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.12.2024 09:21
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan sarı - kırmızılıların efsane futbolcularından ve şimdilerin spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, o oyuncu için flaş sözler sarf ederek "Derhal gönderin" dedi. İşte detaylar...

Tugay Kerimoğlu, canlı yayında Galatasaray'lı futbolcuya çok sinirlendi! "Derhal gönderin" dedi ve...

Eski futbolcu ve şimdilerin ise spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından TRT Spor'a dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"SAKATLIK BAHANESİYLE OYNAMADI AMA SONRA..."

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Sinirli bir şekilde ilk olarak Hakim Ziyech'i hedef alan Tugay Kerimoğlu, "Geçen sezon sakatlık bahanesiyle oynamadı, sonra bir baktık ki Fas Milli Takımı'nda oynuyor. Bu nasıl olabilir?" şeklinde konuştu.

"DERHAL GÖNDERİN!"

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Tugay Kerimoğlu'nun bir sonraki hedefinde ise Victor Nelsson vardı. Kerimoğlu, Danimarkalı savunmacı için "Galatasaray tarihine geçmiş adama, Okan Buruk'a karşı sen bu davranışı yapıyorsan, seninle devre arasını bile beklemem. Derhal gönderin" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Victor Nelsson galatasaray hakim ziyech
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