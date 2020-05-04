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Tugay Kerimoğlu: Galatasaray'ın Mario Lemina'yı satın alması çok zor

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.05.2020 14:42 | Son Güncelleme

Galatasaraylı taraftarlara kötü haberi eski kaptan Tugay Kerimoğlu verdi. Kerimoğlu, Sarı-Kırmızılıların Mario Lemina'yı transfer etmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Tugay Kerimoğlu: Galatasaray'ın Mario Lemina'yı satın alması çok zor

Özellikle ligin 2. yarısındaki performansıyla Sarı-Kırmızı taraftarların gönlünde taht kuran Lemina'nın takımda kalıp kalmayacağı herkesin kafasında büyük bir soru işareti.

Konu ile ilgili bir yorumda bulunan Tugay Kerimoğlu "Koşan, mücadele eden bir yapıya sahip. Ancak 16 milyon euro verip, Galatasaray'ın Lemina'yı satın alması çok zor. Rakam 10 milyona inse bile zor. Galatasaray'da mutlu çünkü oynuyor. Arkadaş gurubu ile de arası çok iyi. Ama bonservisi ile almak çok zor" açıklamasını yaptı.

Bu arada Lemina'nın bonservisini elinde tutan Southampton kulübü ise yeniden kiralanma formülüne sıcak bakmadığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

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