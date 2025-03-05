SPOR

65
61
47
44
40
36
36
33
32
32
32
31
30
28
24
24
24
13
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Tugay Kerimoğlu'nda sert açıklamalar! Galatasaray yönetimini hedef aldı "Birbirinizin arkasından..."

Tugay Kerimoğlu'nda sert açıklamalar! Galatasaray yönetimini hedef aldı "Birbirinizin arkasından..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
05.03.2025 17:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tugay Kerimoğlu, Galatasaraylı yöneticileri hedef aldı. Ünlü yorumcu, sarı-kırmızılıların son haftalardaki kötü gidişatından sorumlu tuttuğu yöneticilere çağrıda bulundu. Eski Galatasaray oyuncusu, sert ifadelerde bulundu.

Tugay Kerimoğlu'nda sert açıklamalar! Galatasaray yönetimini hedef aldı "Birbirinizin arkasından..."

Son haftalarda galibiyeti unutan Galatasaray'ı Tugay Kerimoğlu değerlendirdi. Galatasaraylı yöneticileri hedef alan Kerimoğlu, sert açıklamalarda bulundu.

"BIYIK ALTINDAN GÜLMEYECEKSİNİZ"

1

Ünlü yorumcunun yaptığı açıklamda,"Derdiniz yapmış olduğunuz transferler karşısında yerinizi mi sağlamlaştırmak Galatasaray camiasında? Aslolan Galatasaray ise siz bu camiaya yapmış olduğunuz transferlerle birbirinizin arkasından, bıyık altından gülmeyeceksiniz. Yaptığınız transferlerin 'Benim yaptığım doğruydu, onun yaptığı yanlıştı' zaten aranızda polemik var. Okan Buruk ve futbolcuların ne günahı var? İstediği takdirde vermiş olduğu isimlerden, daha farklı isimler de vardı. Kendi aranızdaki tartışmalarınızı camiaya ve takıma yansıtmayın. Yöneticilerden bahsediyorum yansıtmayın" ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

Sivasspor'un yeni hocası belli oldu! Geri döndü...Sivasspor'un yeni hocası belli oldu! Geri döndü...
Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...

Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...

Sevgilisi için Fenerbahçe'yi terk ediyor! Bright Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu...

Sevgilisi için Fenerbahçe'yi terk ediyor! Bright Osayi-Samuel'in yeni adresi belli oldu...

Sivasspor'un yeni hocası belli oldu! Geri döndü...

Sivasspor'un yeni hocası belli oldu! Geri döndü...

Trabzonspor U19'dan tarihi başarı! Avrupa...

Trabzonspor U19'dan tarihi başarı! Avrupa...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.