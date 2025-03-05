Tugay Kerimoğlu'nda sert açıklamalar! Galatasaray yönetimini hedef aldı "Birbirinizin arkasından..."

Son haftalarda galibiyeti unutan Galatasaray'ı Tugay Kerimoğlu değerlendirdi. Galatasaraylı yöneticileri hedef alan Kerimoğlu, sert açıklamalarda bulundu.

"BIYIK ALTINDAN GÜLMEYECEKSİNİZ"

Ünlü yorumcunun yaptığı açıklamda,"Derdiniz yapmış olduğunuz transferler karşısında yerinizi mi sağlamlaştırmak Galatasaray camiasında? Aslolan Galatasaray ise siz bu camiaya yapmış olduğunuz transferlerle birbirinizin arkasından, bıyık altından gülmeyeceksiniz. Yaptığınız transferlerin 'Benim yaptığım doğruydu, onun yaptığı yanlıştı' zaten aranızda polemik var. Okan Buruk ve futbolcuların ne günahı var? İstediği takdirde vermiş olduğu isimlerden, daha farklı isimler de vardı. Kendi aranızdaki tartışmalarınızı camiaya ve takıma yansıtmayın. Yöneticilerden bahsediyorum yansıtmayın" ifadelerini kullandı.