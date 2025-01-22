Tugay Kerimoğlu'ndan Fernando Muslera iddiası! "Cumartesi günü..."

Galatasaray'ın iki kez öne geçtiği mücadelede Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalması sonrası taraftarlar kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterirken yorumcu Tugay Kerimoğlu TRT Spor'da yaşanan bu durumu değerlendirdi.

"TEPKİLER OLABİLİR AMA..."

"Benim her zaman bakış açım şudur. Bir camiaya 13-14 sene hizmet etmiş insanlar efsanedir. Yeri geldiğinde fedakarlık yaptı, ayağı kırıldığında herkes vazgeçerken o vazgeçmedi, elindeki kırıklara rağmen iğnelerle oynadı. Bir oyuncuyu anlamak çok önemlidir. Tepkiler olabilir ama bu fedakarlıklar hatırlanmalı. Kötü goller yenilebilir ama kurtardığı goller daha fazladır."

"CUMARTESİ GÜNÜ..."

"Ben bu camiayı biliyorsam; Cumartesi günü bu stat Muslera diye inler. Bu camiaya verdikleri ortada, sahiplenirler. Bu büyük bir problem gibi gösterilmemesi lazım. İçeride bu durum çözülür."

"DEFANSİF ANLAMDA ÇOK KEYİFSİZ"

"İzlediğimiz oyun keyif veriyor ama defansif anlamda çok keyifsiz anlarımız var. Oyunun belli bölümlerinde kopmalar oluyor. Her dakika hedefe yönelik oyun oynanmaz. Kulübeden hamleniz yoksa düşüşler başlar. 3-1'i bulduktan sonra topun değerini bilip pas oyununa çevirmeniz gerek."