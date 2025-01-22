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Tugay Kerimoğlu'ndan Fernando Muslera iddiası! "Cumartesi günü..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.01.2025 11:37
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Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile beklenmedik bir şekilde 3-3 berabere kalan Galatasaray'da taraftar faturayı Fernando Muslera'ya keserken Tugay Kerimoğlu'ndan Muslera için dikkat çeken bir iddia geldi. İşte detaylar...

Tugay Kerimoğlu'ndan Fernando Muslera iddiası! "Cumartesi günü..."
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın iki kez öne geçtiği mücadelede Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalması sonrası taraftarlar kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterirken yorumcu Tugay Kerimoğlu TRT Spor'da yaşanan bu durumu değerlendirdi.

"TEPKİLER OLABİLİR AMA..."

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"Benim her zaman bakış açım şudur. Bir camiaya 13-14 sene hizmet etmiş insanlar efsanedir. Yeri geldiğinde fedakarlık yaptı, ayağı kırıldığında herkes vazgeçerken o vazgeçmedi, elindeki kırıklara rağmen iğnelerle oynadı. Bir oyuncuyu anlamak çok önemlidir. Tepkiler olabilir ama bu fedakarlıklar hatırlanmalı. Kötü goller yenilebilir ama kurtardığı goller daha fazladır."

"CUMARTESİ GÜNÜ..."

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"Ben bu camiayı biliyorsam; Cumartesi günü bu stat Muslera diye inler. Bu camiaya verdikleri ortada, sahiplenirler. Bu büyük bir problem gibi gösterilmemesi lazım. İçeride bu durum çözülür."

"DEFANSİF ANLAMDA ÇOK KEYİFSİZ"

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"İzlediğimiz oyun keyif veriyor ama defansif anlamda çok keyifsiz anlarımız var. Oyunun belli bölümlerinde kopmalar oluyor. Her dakika hedefe yönelik oyun oynanmaz. Kulübeden hamleniz yoksa düşüşler başlar. 3-1'i bulduktan sonra topun değerini bilip pas oyununa çevirmeniz gerek."

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Dinamo Kiev Fernando Muslera son dakika galatasaray muslera
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